Irene Urdangarin se salta clases en la universidad de Oxford para ir de copas por Londres

Irene Urdangarin, la hija más pequeña de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, está generando titulares en los medios españoles y británicos debido a su conducta durante su estancia en la distinguida Universidad de Oxford.

De acuerdo con fuentes próximas, parece que Irene Urdangarin ha optado por darle más relevancia a su vida social que a sus obligaciones escolares, un hecho que no ha sido inadvertido entre sus compañeros de estudio.

Un comportamiento rebelde

Se rumorea que Irene dedica más tiempo al bar de la universidad que a las clases. A pesar de que a menudo los alumnos gozan de la vida social en el campus, la constante aparición en estos entornos ha provocado interrogantes acerca de si realmente están aprovechando la oportunidad de asistir a una de las universidades más reconocidas del mundo.

Sin embargo, su vida social no se restringe al bar de la universidad. Numerosas veces, se ha reportado que Irene decide huir a Londres para gozar de las noches en la capital de Inglaterra. Esta postura ha generado inquietudes entre aquellos que la conocen, dado que Oxford es reconocida por su rigurosidad académica, y las ausencias prolongadas suelen afectar negativamente el rendimiento académico.

Esta conducta de la hija menor de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina ha rozado la rebeldía, pues parece que no le importa en lo absoluto su formación académica y le da mucha más prioridad a su vida actual.

Irene Urdangarin y sus viajes inesperados a España

Como si sus salidas nocturnas en el Reino Unido no bastaran, parece que Irene también se ha permitido viajar a España semanalmente, algo que no es común para una estudiante con un horario académico tan estricto. Se ha observado recientemente en Barcelona y Madrid, dejando a muchos cuestionándose si estas fugas no están impactando su rendimiento académico.

En Madrid, se le observó disfrutando de comidas con amigos y paseando por áreas privadas, mientras que en Barcelona, se le vio involucrado en encuentros familiares y eventos privados. A pesar de que estas visitas podrían ser justificadas por razones personales, la coincidencia de estos encuentros con días de ley ha incrementado las especulaciones de que Irene podría estar dando más importancia a su vida personal que a su educación universitaria.

La postura reflejada de Irene respecto a sus estudios ha generado cuestionamientos acerca de si está sacando provecho de la oportunidad que muchos anhelan: estudiar en una universidad de élite como Oxford. Aunque es verdad que manejar la presión de estar en los medios puede resultar complicado, muchos consideran que debería poner más empeño en cumplir con sus obligaciones académicas.

Por el momento, la joven parece gozar del apoyo de su familia, quienes han evitado hacer declaraciones sobre el tema. No obstante, los especialistas indican que, a largo plazo, esta percepción de indiferencia podría impactar no solo en su porvenir académico, sino también en su prestigio.

Irene, al igual que cualquier chica de su misma edad, tiene el derecho a gozar de su vida social, pero también a cumplir con los compromisos que ha establecido. El tiempo determinará si consigue hallar el balance entre ambos aspectos y evidenciar que puede cumplir con las expectativas.