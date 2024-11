Irene Urdangarin y Juan Urquijo están atravesando una crisis de pareja

Irene Urdangarin y Juan Urquijo, una de las jóvenes parejas más discretas del entorno de la realeza española, estarían atravesando una importante crisis en su relación. La hija menor de la infanta Cristina y su pareja, un joven empresario madrileño, llevan meses distanciados físicamente debido a sus obligaciones en distintos países: Irene se encuentra en Londres, donde continúa con sus estudios, mientras que Juan ha permanecido en Madrid por motivos laborales. La distancia, lo que estaría pasando factura a su relación, y la falta de visitas y verse se ha convertido en un tema critico para la relación que podría terminar en una ruptura.

El distanciamiento no es un fenómeno extraño entre las parejas jóvenes, especialmente cuando ambos tienen aspiraciones profesionales y personales en distintos lugares del mundo. Sin embargo, en este caso, la situación se ha vuelto más evidente debido a la falta de gestos amorosos o interes de verse que antes caracterizaban la relación. A pesar de la cercanía entre Juan y Irene, ninguno a viajado para visitarse lo que ha contribuido a la sensación de desconexión entre ambos.

Quienes conocen a la joven Irene aseguran que esta crisis en su relación con Juan Urquijo ha afectado su ánimo. Las personas cercanas a Irene comentan que, aunque sigue enfocada en sus estudios, la distancia ha generado en ella sentimientos de frustración y desilusión, especialmente porque esperaba mayor iniciativa por parte de Juan para mantener vivo el vínculo.

Juan Urquijo por su parte ha mantenido un perfil muy discreto y se ha mostrado comprometido con sus proyectos en Madrid, lo que ha dificultado aún más la posibilidad de visitas frecuentes. Aunque ambos han intentado mantener el contacto por medios digitales, las limitaciones de la comunicación a distancia habrían contribuido a la falta de conexión emocional, generando dudas sobre la viabilidad de la relación a largo plazo.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin nunca han aprobado esa relación

La pareja de jóvenes no solo estarían enfrentando una crisis de amor, sino también la desaprobación de sus padres hacia esta relación. Tanto Cristina como Iñaki no vieron con buenos ojos la relación de Irene con el joven empresario madrileño, un desacuerdo que habría aumentado las tensiones y afectado aún más el vínculo de la pareja. Los padres estan convencidos de que, en esta etapa de la vida de Irene, sus prioridades deberían estar centradas en sus estudios y en su desarrollo personal, no en su novio.

Las relaciones a distancia no siempre terminan bien

Muchos expertos en relaciones de pareja apuntan que la distancia es uno de los factores más desafiantes, especialmente para los jóvenes, ya que exige un compromiso firme y un esfuerzo constante por ambas partes. En el caso de Irene y Juan, la distancia geográfica y la falta de tiempo compartido parecen estar mermando la relación, y fuentes cercanas afirman que los dos estarían evaluando si realmente pueden mantener el vínculo bajo estas condiciones.