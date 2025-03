Jaime de Marichalar frena la trama para desterrar a Victoria Federica

En Zarzuela no están nada contentos con la evolución de Victoria Federica. La hija de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar se ha convertido en una de las figuras más mediáticas en España. Algo que no gusta nada a Felipe VI, que se esforzó mucho para eliminar elementos disonantes como Froilán o Juan Carlos I, y ahora se vería obligado a desterrar a su sobrina para recuperar la paz absoluta en Zarzuela, donde una figura tan mediática y polémica como Victoria Federica no acaba de encajar especialmente bien.

Ante esta situación, fuentes cercanas a Casa Real han destacado que el Rey de España se está planteando la posibilidad de desterrar a su hija de la residencia real para así recuperar la paz en Zarzuela y evitar tener figuras polémicas a su alrededor. Sin embargo, el hecho de echar a Victoria Federica de su actual hogar, no es algo que guste ni un pelo a Jaime de Marichalar, que no quiere ver como sus dos hijos son desterrados de Zarzuela por decisión de Felipe VI.

Jaime de Marichalar mueve hilos para evitar el destierro de su hija

Después de ver todo lo que ha sucedido con Froilán, Jaime de Marichalar está decidido a intervenir de pleno en la vida de su otra hija. Al que fuera Duque de Lugo no le hace ninguna gracia que Victoria Federica tenga unas actitudes tan reprobables en Casa Real y que aparezca constantemente en campañas con personajes del estilo de Belén Esteban. Es por este motivo que ya ha transmitido a su hija que debe bajar el perfil y evitar ser vista con personalidades tan polémicas y que debe tratar de acomodarse mejor a los gustos de Felipe VI.

Además, Jaime de Marichalar tampoco estaría dispuesto a permitir que Felipe VI vuelva a maltratar a uno de sus hijos. Mientras que considera que Victoria Federica no está teniendo la mejor actitud posible en su día a día en Zarzuela, tampoco va a dar facilidad alguna al Rey de España para que pueda desterrar a su sobrina sin consecuencias públicas. Y es que, si hace algo en contra de ella, Jaime de Marichalar va a hablar.

Así pues, ante las amenazas de destierro de Victoria Federica, Jaime de Marichalar ya ha amenazado con generar problemas y revuelo público, en caso de que Felipe VI tome medidas en contra de su sobrina.