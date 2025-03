Felipe VI tiene activas varias relaciones fuera del matrimonio con Letizia

No están siendo unos años especialmente sencillos para los Reyes de España. Las más recientes revelaciones por parte de Jaime del Burgo han hecho que la confianza dentro de la relación entre Felipe VI y Letizia haya desaparecido casi por completo. Una situación que ha acabado provocando que la consorte haya perdido mucho poder dentro de Zarzuela. Sin embargo, a pesar de que los rumores sobre las relaciones extramatrimoniales de Letizia parecen ser ciertos, las últimas informaciones apuntan a que no es la única dentro de la relación, que se ha dedicado a estar con terceras personas, a lo largo de su matrimonio.

Tal y como han ido revelando, especialistas en Casa Real como Laura Rodríguez o Joaquín Abad, Felipe VI no ha estado perdiendo el tiempo a la hora de relacionarse con otras mujeres. El Rey de España, al igual que su padre, siempre ha mantenido un gran atractivo para las mujeres, que nunca le han hecho ningún asco a la hora de acercarse.

Los Reyes de España han dejado de ser una pareja real

A medida que han ido pasando los meses, Felipe VI y Letizia no han hecho más que irse distanciando. Y es que, lo que en 2004 apuntaba a ser un feliz y duradero matrimonio se ha convertido en una relación fría y distante, en la que el amor ha pasado a brillar por su ausencia. Tanto es así, que tal y como aseguran fuentes muy cercanas a la Casa Real, Felipe VI y Letizia ya no son una pareja, ahora han pasado a ser un mero equipo de trabajo donde lo que predomina es el interés mutuo en que no haya incendios ni escándalos.

De este modo, dado que Letizia no perdía el tiempo a la hora de encontrar y meterse en la cama de otros hombres, Felipe VI tampoco se habría quedado corto a la hora de ser infiel a su esposa. El actual Rey de España habría mantenido varias relaciones extramatrimoniales a lo largo de su vida, a espaldas de Letizia.

Así pues, tras convertirse en un mero equipo de trabajo, el matrimonio entre Felipe VI y Letizia ha ido escondiendo más y más infidelidades por ambas partes. Y es que, cuando el amor brilla por su ausencia, también lo hacen el respeto y la fidelidad.