Jaime de Marichalar ha estado recibiendo llamadas de Froilán llorando, nunca había estado peor

La vida de Froilán ha sido muy comentada por sus elecciones y tropiezos. Actualmente vive en Abu Dabi con su abuelo. Según fuentes, fue enviado a los Emiratos Árabes porque Felipe y Letizia no lo querían en Madrid dando problemas. Pero para el hijo de Elena, las cosas no han ido bien fuera de casa. No se siente a gusto, perdió el trabajo y quiere volver a España.

Froilán llamó recientemente a su madre llorando, pidiéndole ayuda. Esta devastado y desesperado, pero su madre, según rumores, ha decidió no interferir, y ante esta negativa el joven ha decidió acudir a su padre. Llorando le ha expresado su deseo de regresar a España, y Jaime de Marichalar está dispuesto a ayudarlo. Ya se dijo antes que, Marichalar estaría presionando a Zarzuela para dejen a sus hijos en paz. Jaime cree que son los reyes los que están detrás del fracaso de sus hijos, y según algunas fuentes, ha recurrido al chantaje con tal de ayudarlos, en este caso, está dispuesto a lo que sea para que su hijo vuelva a España. Esta llamada habría detonado que Marichalar aumente sus exigencias de que no intervengan más en la vida de Froilán y Victoria Federica.

Cartas bajo la manga

Según información que circulan, el ex esposo de la infanta Elena habría amenazado a Felipe con revelar informaciones confidenciales de la familia real sino no paran de afectar la vida de sus dos hijos. Especialmente ha exigido que dejen volver a Froilán a Madrid y no interfieran en su futuro profesional.

En cuanto a Victoria Federica, distintos portales aseguran que ha sido interpelada por Zarzuela para que se mantenga un bajo perfil, cosa que es imposible si quiere seguir desarrollándose con influencer. Supuestamente, Casa Real estaría empleando todos sus recuerdos para que la joven no siga creciendo en fama.

La postura de su madre

Sin embargo, la respuesta de la infanta Elena es diferente a la de Jaime. Aunque su hijo desea volver, ella se preocupa por las repercusiones que esto podría causar en la familia real y se opone a su regreso. Su principal motivación es evitar molestias hacia el rey Felipe y mantener la calma en un entorno ya sensible. La infanta es consciente de las fricciones que existen en la familia y, ante la situación delicada que afrontan, prefiere mantener a Froilán alejado para prevenir mayores conflictos.

Además, está lidiando con muchos problemas por los desenfrenos de Victoria Federica, y tener a Froilán y sus excesos cerca solo le complicaría más cosas. Elena estaría tratando de mantener las cosas en calma y solucionar una situación a la vez. A diferencia de Jaime Marichalar, quien está moviendo todas sus piezas para que su hijo pueda volver a España sin trabas y estar cerca de su familia.