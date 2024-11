Jaime de Marichalar tiene una foto del rey en el inodoro de su casa de Madrid

Jaime de Marichalar, padre de los jóvenes Victoria Federica y Felipe Juan Froilán, es conocido por su gusto excéntrico y su estilo único en la alta sociedad madrileña. Recientemente, ha causado revuelo en los círculos cercanos por una decoración insólita en su hogar: en uno de los baños de su residencia en Madrid, el ex duque de Lugo ha colocado una foto del rey Felipe VI. Este gesto ha dado de qué hablar, no solo por su inusual ubicación, sino también porque el ex marido de la infanta Elena habría sumado una imagen de sí mismo en otro baño, en un guiño a su excentricismo y su declarado fervor monárquico.

Esta elección de decoración no es casualidad, sino un reflejo de la personalidad de Marichalar, quien es bien conocido por su estilo de vida lleno de excentricidades y su particular forma de rendir homenaje a la familia real. Marichalar, a pesar de estar separado de la infanta Elena desde 2009, mantiene una estrecha relación con la familia real española y, al parecer, no ha perdido su afinidad por la monarquía ni su respeto hacia el rey.

Jaime de Marichalar tiene una foto de el mismo en otro baño

En otro baño de la casa, Jaime de Marichalar ha colocado una foto de sí mismo, lo cual muchos interpretan como un gesto muy excéntrico y monárquico de su percepción de sí mismo. Este tipo de detalles han hecho que el ex duque de Lugo sea conocido como un personaje original, sin miedo a expresar su lealtad a la familia real de manera poco convencional. La dualidad de las fotos, una del rey y otra suya, puede interpretarse como un símbolo de su relación con la realeza y su particular forma de celebrar su vida pasada en la monarquía.

La casa se encuentra en el barrio madrileño de Niño Jesús. La propiedad, de tres plantas, se encuentra en una ubicación cercana a la que fuera la vivienda familiar y ha despertado la curiosidad de algunos, pues pocos conocían sobre esta adquisición en una de las zonas más tranquilas y exclusivas de la capital.

Un nuevo hogar en una zona exclusiva y familiar

La vivienda de tres plantas cuenta con un diseño arquitectónico clásico, en línea con las preferencias de Jaime de Marichalar, quien siempre ha mostrado un estilo refinado y cierto gusto por la elegancia sobria. El barrio de Niño Jesús, al este del parque del Retiro, es conocido por su ambiente sereno, su baja densidad y la seguridad que ofrece a sus residentes, lo que lo convierte en un área ideal para quienes buscan privacidad y tranquilidad, sin renunciar a la cercanía con el centro de Madrid.

La compra de esta casa se llevó a cabo de forma discreta, sin mayor atención mediática, una característica que el ex esposo de la infanta Elena parece haber valorado a lo largo de su vida tras su divorcio de la infanta Elena. Esta casa le permite mantener su independencia y comodidad, con un espacio amplio y bien ubicado en el corazón de Madrid. Aunque Jaime de Marichalar ha sido conocido por su gusto excéntrico, la propiedad refleja un enfoque práctico y personal para un hogar reservado