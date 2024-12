Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, preocupados por la salud de su hija, Letizia

La reina Letizia enfrenta una de las peores etapas de su vida, y su estado de salud mental preocupa profundamente a sus padres, Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano. Tras las devastadoras acusaciones de infidelidad reveladas por Jaime del Burgo, Letizia ha caído en un abismo emocional que parece no tener fin. Las constantes filtraciones sobre su vida íntima han puesto en jaque su imagen pública, generando una presión que la ha dejado al borde del colapso.

A pesar de que ha transcurrido un año desde las primeras revelaciones de Del Burgo, las secuelas emocionales siguen presentes. Fuentes cercanas a Zarzuela aseguran que la reina apenas come y duerme, sumida en un estado de ansiedad constante que afecta no solo su bienestar, sino también su relación con el rey Felipe VI. La situación preocupa especialmente a sus padres, quienes temen revivir una tragedia familiar. Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz, quienes ya perdieron a su hija Érika Ortiz en circunstancias trágicas relacionadas con problemas de salud mental, no pueden evitar sentir el temor de que Letizia siga un camino similar.

La ansiedad: el enemigo silencioso de Letizia

Recientemente, la revista ‘Lux’ reveló que Letizia sufre de estrés y ansiedad, dos enfermedades mentales que están minando su calidad de vida. “Acusada de infidelidad, la reina vive una de las peores fases de su vida a nivel emocional: Letizia sufre de estrés y ansiedad", titulaba la publicación portuguesa, desnudando la cruda realidad que enfrenta la consorte.

Especialistas en salud mental explican que la ansiedad se convierte en un trastorno psiquiátrico cuando afecta significativamente las actividades diarias. “Se dice que cuando la ansiedad se presenta en momentos inadecuados o es tan intensa y duradera que interfiere con las actividades normales de la persona, entonces se la considera como un trastorno. Los trastornos por ansiedad son, en conjunto, la enfermedad psiquiátrica más frecuente”, afirman expertos de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Letizia parece estar atrapada en esta espiral, y su aislamiento en Zarzuela no hace más que agravar su situación.

El impacto de los ataques mediáticos en la salud de Letizia

Consciente de la gravedad de su estado, la esposa del rey Felipe VI ha retomado sus sesiones de terapia con un psiquiatra de confianza, una estrategia que en el pasado la ayudó a lidiar con los rigores de la vida pública. Sin embargo, los retos actuales exigen un enfoque aún más intensivo. Recordemos que la reina ya enfrentó problemas similares al inicio de su reinado, cuando desarrolló trastornos alimenticios que la llevaron a una extrema delgadez. Ahora, el estrés provocado por los constantes ataques mediáticos y su aparente aislamiento dentro de la Familia Real han intensificado su deterioro emocional. Las sesiones de terapia buscan darle herramientas para sobrellevar la presión mediática y reconstruir su estabilidad mental, pero el camino parece largo y complicado.

Mientras tanto, Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano no cesan en sus esfuerzos por apoyar a su hija en este difícil momento. Ambos han hecho de su misión proteger a Letizia, aunque las tensiones en Zarzuela dificultan cualquier intento de acercamiento. El futuro de la reina Letizia es incierto, pero lo que queda claro es que la reina lucha contra más que simples rumores: batalla contra su propia mente, mientras intenta mantenerse firme en el centro de una tormenta mediática que no da tregua.