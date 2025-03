Johanna Zott, la novia de Pablo Urdangarin, se lleva a matar con Ainhoa Armentia

Pablo Urdangarin y Johanna Zott siguen disfrutando de su relación, que ya ha superado los dos años y se mantiene más fuerte que nunca. El joven deportista hizo pública su historia de amor en un momento clave, justo cuando sus padres iniciaban el proceso de divorcio. En aquel entonces, Pablo cobró un mayor protagonismo mediático al convertirse en una especie de portavoz de la familia, lo que despertó el interés de la prensa no solo por su vida profesional como jugador de balonmano, sino también por su faceta más personal. Hasta ese momento, el nieto del rey emérito Juan Carlos I se había mantenido alejado de las cámaras en lo que respecta a su vida sentimental, priorizando su carrera deportiva con la intención de seguir los pasos de su padre.

La historia entre Pablo y Johanna comenzó en el Liceo Francés de Barcelona, donde coincidieron como compañeros de clase. Sin embargo, su relación quedó interrumpida cuando el joven tuvo que trasladarse a Washington y Ginebra junto a su familia debido a la complicada situación legal de Iñaki Urdangarin. Durante ese tiempo, perdieron el contacto, aunque el destino quiso que años después volvieran a reencontrarse. Johanna, al igual que Pablo, tiene una gran pasión por el deporte, aunque ha decidido enfocar su futuro en la medicina, carrera que cursa con gran dedicación. El año pasado tuvo la oportunidad de realizar un Erasmus en Alemania, lo que la mantuvo fuera de España durante un tiempo.

Johanna Zott no tiene relación con Ainhoa Armentia

Por el momento, la pareja no comparte vivienda. Pablo vive solo en un apartamento alquilado, situado en la misma zona donde su madre, la infanta Cristina, ha adquirido una propiedad. En cuanto a Johanna, sigue residiendo con su familia, ya que sus padres, de ideas conservadoras, consideran que lo más importante ahora es que termine sus estudios antes de dar el paso de independizarse. Creen que la carrera de medicina requiere un alto nivel de esfuerzo y dedicación, por lo que prefieren que no se distraiga con otros asuntos. Tanto Pablo como Johanna son muy jóvenes y no tienen prisa por dar ese paso, conscientes de que todavía tienen mucho tiempo por delante.

En cuanto a la relación de Pablo con su padre, aunque no es tan frecuente como la que mantiene con la infanta Cristina, sigue siendo el hijo que más contacto tiene con Iñaki Urdangarin. Siempre que puede, viaja a Vitoria para verlo, aunque en ocasiones es su padre quien se desplaza a Barcelona para apoyarlo en sus partidos. En estos encuentros, Johanna también ha tenido la oportunidad de conocer y coincidir con Iñaki, e incluso con Ainhoa Armentia.

Desde que el divorcio entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se hizo oficial, sus hijos han tenido la posibilidad de relacionarse con la nueva pareja de su padre. Sin embargo, la conexión entre ellos es prácticamente inexistente, ya que la mayoría ha optado por mantener las distancias. A pesar de ello, Pablo es el más cercano de los hermanos y, en consecuencia, también Johanna ha tenido algún contacto con Ainhoa. Esta situación nunca ha sido del agrado de la infanta Cristina, quien, al sentirse especialmente afectada por la presencia de la nueva pareja de su exmarido, ha pedido a su hijo que evite cualquier tipo de relación con ella.