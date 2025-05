Juan Carlos I apenas puede andar, empeora, tiene la pierna izquierda totalmente rígida

Hace semanas que no llega ni una sola buena noticia respecto del estado de salud de Juan Carlos I. El equipo médico a cargo del emérito no está siendo capaz de hacer que el padre de Felipe VI responda a ningún tipo de tratamiento. Lo que ha provocado que en la Casa Real española hayan llegado a la conclusión de que al que fuera Rey de España le espera un desenlace absolutamente fatal y dramático. Y es que ni en los mejores hospitales de Ginebra y de Abu Dabi han sido capaces de dar con la tecla para recuperar la movilidad de Juan Carlos I.

La razón principal detrás del gran silencio respecto de la evolución del que fuera Rey de España es la nula mejoría por parte de un Juan Carlos I que hace años que no ha dado ni un solo paso hacia adelante. Tanto es así, que tal y como han revelado personas muy cercanas a Zarzuela han destacado que las esperanzas de volver a ver caminar a Don Juan Carlos son nulas o muy cercanas a cero.

Ante esta situación, el equipo médico encargado de cuidar a Juan Carlos I ya ha comunicado a toda la familia Borbón que el empeoramiento del emérito se ha convertido en una constante en su día a día. Lo que ha hecho que tanto Felipe VI como sus hermanas, Elena y Cristina ya tengan asumido que su padre se está acercando a un final dramático.

La pierna de Juan Carlos I no tiene solución

La realidad es que en Zarzuela ya saben que no deben tener ninguna esperanza puesta en la recuperación de Don Juan Carlos. El emérito no muestra ni un solo signo de mejora y no ha hecho más que empeorar a lo largo de estos últimos meses. Dejando claro que lo único que se puede hacer en estos momentos es buscar algún método que pueda aliviar los intensos dolores que padece el que fuera Rey de España.

Así pues, en Zarzuela están más que enterados de que los médicos ya dan por perdido el caso de Juan Carlos I, que ha dejado de responder a los tratamientos, que no han servido para hacer que esa pierna izquierda deje de estar rígida para volver a ser funcional.