Juan Carlos I entra en rebeldía y su hijo amenaza con no volverlo a dejar pisar Madrid

Hace algo más de un mes, Juan Carlos I sorprendía a propios y extraños cambiando completamente su forma de actuar. Después de una vida entera asumiendo que todo el mundo podía hablar de él, a sus 87 años el emérito ha dicho basta y ha comenzado a denunciar a todos aquellos a que considera que están atentando contra su honor de forma grave. Lo que lo ha llevado a denunciar a Miguel Ángel Revilla y a Corinna Larsen. Ambos por haber estado manchando su honor con unas acusaciones que, según él, son falsas y calumniosas.

Esta situación no ha gustado ni un pelo a Felipe VI, que lo último que quiere es tener más problemas en Zarzuela con la imagen de la Casa Real. Es por este motivo que, después de ver como se armaba un revuelo monumental con ambas demandas, se puso en contacto con su padre para exigirle que diera marcha atrás y retirara esas acciones judiciales. A lo que Don Juan Carlos se habría negado rotundamente.

De hecho, tal y como revelan fuentes cercanas a Zarzuela, la demanda que más preocupa a Felipe VI y a la Reina Sofía, es la que hay contra Corinna Larsen. Y es que si la alemana comienza a hablar y a revelar todo lo que sabe sobre Juan Carlos I, podríamos estar ante uno de los escándalos más importantes de la historia de la Casa Real. Algo que tiene muy mal a Doña Sofía, que no sabe donde meterse.

Felipe VI amenaza con tomar acciones muy contundentes

Además, por lo que hemos podido saber, para lograr que su padre ponga punto y final a su guerra particular contra Revilla y Corinna, Felipe VI ha amenazado con no permitir que vuelva a pisar ni Madrid ni ninguna otra ciudad de España si no cambia su comportamiento y comienza a seguir las pautas de comportamiento impuestas. Algo que, por ahora, no se plantea hacer.

Así pues, Juan Carlos I se ha hartado de que hablen de él y ha entrado en rebeldía. Cree que es el momento de ir a por aquellos que dicen cosas que no le gustan, le pese a quien le pese. Lo que ya lo ha enfrentado de nuevo con su hijo, Felipe VI.