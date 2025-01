Juan Carlos I ha dejado por escrito su última voluntad

El Rey Juan Carlos I ya hace tiempo que sabe que su salud no está como para tirar cohetes. Es por este motivo que el que fuera monarca de España ya ha pedido en varias ocasiones, poder regresar a su tierra natal para poder fallecer en la tierra que siempre ha amado. Sin embargo, su hijo Felipe VI no está por la labor de conceder todos los deseos a su padre, al que culpa de todos los males de la Casa Real. Sin embargo, Juan Carlos I ya ha dejado por escrito su primera y más importante última voluntad, la cual su hijo no podrá eludir.

En este mismo sentido, el emérito ya habría decidido el lugar en el que quiere ser enterrado. Pues, al igual que sus más reconocidos predecesores, Juan Carlos I quiere que su lugar final sea en el Panteón de los Reyes en El Escorial. Un punto con el que el emérito está obsesionado y que podría obligar al Estado a hacer una importante inversión económica para poder hacer un espacio para sus restos.

Juan Carlos I quiere descansar en El Escorial, cueste lo que cueste

La realidad es que al Rey emérito, poco le importa el hecho de que no haya espacio en El Escorial para acoger sus restos. En este sentido, Juan Carlos I obligaría, mediante sus últimas voluntades a hacer unas costosas obras en El Escorial, para que puedan crear espacio para poder dejar sus restos. Unas obras que, bajo ningún caso, supondrían un gasto para el bolsillo de Juan Carlos I o de Felipe VI, pues sería Patrimonio Nacional, la institución encargada de costear las obras pertinentes.

Una situación que Felipe VI tratará de evitar por el importante daño que podría suponer para la imagen pública de la Casa Real, donde no se pueden permitir más escándalos relacionados con gastos innecesarios y millonarios.

Una última voluntad imposible de eludir

Ante esta situación, el hecho de que Juan Carlos I haya dejado por escrito, su voluntad de ser enterrado en El Escorial, hace imposible que su hijo o cualquier otra persona puedan bloquear ese deseo. Y es que, el testamento del emérito es algo contra lo que absolutamente nadie podrá hacer algo. De este modo, si Juan Carlos I quiere ser enterrado en El Escorial, habrá que hacer una ampliación cueste lo que cueste y lo pague quien lo pague.

Así pues, el Rey emérito, Juan Carlos I ya ha dejado por escrita su última voluntad de ser enterrado junto a sus predecesores en el Panteón de los Reyes en El Escorial.