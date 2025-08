Juan Carlos I invita a Leonor y la infanta Sofía a la mansión de Cascais

Hace mucho tiempo que Juan Carlos I no puede estar con sus nietas. Según los expertos, ya hace casi dos años desde la última vez que pudo estar junto a ellas. Letizia se ha encargado personalmente de evitar que Leonor y la infanta Sofía viajaran hasta Abu Dabi para estar con su abuelo paterno. Además, Felipe VI tampoco se opuso, nunca, a esta prohibición por parte de la reina Letizia, que siempre se preocupó mucho a la hora de evitar que sus hijas tuvieran algún tipo de relación con Juan Carlos I, al que considera una pésima influencia.

Ante esta situación, por mucho que sabe que Letizia se va a meter de por medio y va a hacer todo lo que esté en su mano para evitar que sus dos hijas tengan algún tipo de contacto con Juan Carlos I, el emérito ha seguido tensando la cuerda y tratando de convencer a Leonor y Sofía de ver a su abuelo antes de que empeore demasiado. Además, Don Juan Carlos cree que el hecho de comenzar a vivir en Cascais (Portugal) es una oportunidad perfecta para que sus nietas no tengan que viajar demasiado lejos para estar con él.

Leonor y Sofía lo tienen completamente prohibido

Sin embargo, a pesar de que Leonor y la infanta Sofía no se han ni pronunciado al respecto de dicha invitación, la realidad es que ni si las dos quisieran, tendrían la oportunidad de viajar hasta Portugal para visitar a su abuelo. Felipe VI y Letizia no les darían nunca el permiso. Y la verdad es que a los Reyes de España no les faltan motivos para hacer todo lo que sea necesario para evitar que sus hijas estén con su abuelo.

Más allá de las manías personales que pueda tener la reina Letizia, la realidad es que ahora mismo, Juan Carlos I solamente puede provocar problemas de imagen pública a Leonor y a la infanta Sofía, las jóvenes tienen una relativamente buena y no interesa que ahora se mezclen con su abuelo.

Así pues, para evitar cualquier tipo de problema, Felipe VI y Letizia tienen muy claro que no van a permitir que sus hijas pasen ni un solo día con su abuelo en la mansión de Portugal