Juan Carlos I llamó personalmente a Iñaki Urdangarin para exigirle que deje de molestar a la infanta Cristina

El nombre de Iñaki Urdangarin vuelve a estar en boca de todos luego de conocerse que el ex duque le está exigiendo a Juan Carlos I más dinero del acordado para continuar con su silencio y costearse la lujosa vida que lleva. Desde el inicio de estos problemas, los medios ya habían desatado una serie de especulaciones gracias al impacto que ocasionó a la Familia Real el pacto inicial con Urdangarin.

A través de terceras personas, el rey emérito le recuerda a Iñaki que, de romper el acuerdo, se quedaría sin nada. Anteriormente, Urdangarin aceptó recibir la cantidad de dos millones de euros con tal de no publicar un libro de sus memorias que estaba escribiendo, más 25.000 euros como compensación adicional que le llegarían mensualmente.

Después de tanto tiempo, la hija de Juan carlos I vive preocupada por las amenazas de su ex esposo

El desgaste y sabor amargo que le dejó a la infanta Cristina su relación con Iñaki Urdangarin y posterior ruptura, la persiguen hoy en día, pues ha señalado estar indignada y molesta al saber que, después de tanto tiempo, su exmarido aún se beneficia de la Familia Real.

La continua explotación de los recursos familiares mantiene angustiada a Cristina, ya que, cuando su padre ya no esté, considera que sus ingresos no serán suficientes para cubrir la cantidad de dinero que exige Iñaki. En vista de este nuevo revuelo, Juan Carlos I le pidió encarecidamente a su exyerno que dejara en paz a la infanta, ya que el hombre no para de insinuar que revelará información sensible acerca de la familia si no acceden a sus peticiones.

A nivel social, la Corona Española queda muy mal parada ante estos eventos, pues resulta bastante cuestionable la manera en que la corona maneja sus fondos, evidenciando que, cada vez que les conviene, satisfacen los caprichos de personas que no pertenecen a la Casa Real.

Una vida llena de lujos a costa de la corona Española

La relación entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia está consolidada desde hace dos años, y desde entonces han dejado ver lo enamorados que están. De igual manera, no han escatimado en gastos ni se han privado de los gustos que desean, ya que se les ha visto en lugares como Londres, Suiza y Camboya, visitando exclusivos hoteles, realizando dispendiosas excursiones y recorriendo distintos restaurantes Michelin.

Esta vida ostentosa es en gran parte gracias a los chantajes realizados a la Familia Real y no a ingresos propios, afirman diversas fuentes. Durante uno de sus paseos, se supo que la pareja hizo un gasto de no menos de 2.000 euros por una botella de champagne, acto que fue duramente criticado por la prensa y catalogado como irresponsable por no administrar sus activos con más cautela y seriedad.

Los medios especulan que entre los planes de la pareja están una boda y tener hijos en común.