Juan Carlos I pide a su hijo que vigile más de cerca a Letizia fuera de Zarzuela

El rey Felipe VI y la reina Letizia cada día están más distanciados, llevan vidas separadas que se encuentran, según lo que se presume, solo para cumplir con las responsabilidades y compromisos reales. Muchos son los portales que han contado como, especialmente los fines de semana, cada uno toma un camino diferente.

Las escapadas de Letizia los fines de semana generan preocupación, especialmente en el emérito rey Juan Carlos I, padre de Felipe, quien se dice ha pedido a su hijo que mantenga vigilada a su esposa, sobre todo cuando está fuera de Zarzuela, puesto que, el comportamiento de la reina está encendiendo alarmas y dando demasiado de qué hablar.

¿Por qué hay que vigilar a la reina?

Primero se ha dicho que la reina simplemente pasa los fines de semana con sus amigas en un chalet a las afueras de Madrid o alguno que otro viaje ocasional. Pero la polémica de una posible infidelidad por parte de Letizia ha ido en aumento. La fama le precede, ya estuvo en el ojo del huracán con su ex cuñado Jaime del Burgo, y sospechas o realidad, esto marcó la vida y el matrimonio de los reyes.

En la actualidad todos hablan de un empresario de Valencia con el que se le ha visto en sus escapadas a París en plan de pareja y no de simples amigos. Pero sin pruebas no hay mucho más que se pueda decir. Estos runrunes parecen mantener al Don Juan Carlos alerta y presionando a su hijo para que tome el control de la situación.

Un posible divorcio en puerta y sus acuerdos

Hay que ver si, de ser cierto el panorama de un amante, Felipe, la corona y su matrimonio pueden soportar las consecuencias mediáticas y emocionales que esto traería consigo. Ya las heridas del pasado son profundas y siguen abiertas tras cada novedad que sale a la luz, como el libro de Jaime del Burgo que no ha hecho más que remover hechos que ya parecían enterrados. Una nueva infidelidad podría traer consecuencias fatales para el matrimonio de los reyes y a su vez para la corona.

Es que Casa Real no deja de estar en el epicentro de las polémicas pese a su empeño en evitarlo. Ya Pilar Eyre ha venido anunciando que “el matrimonio de Felipe y Letizia no existe como tal”, sino que hay un acuerdo entre las partes en favor de la monarquía, pero estos nuevos rumores podrían incluso disolver esta “ moderna relación”.David Rocasolano publicó en su libro “ Adiós, princesa”, las capitulaciones matrimoniales firmadas por la pareja. Si el divorcio fuera la última opción de los reyes, la custodia de sus hijas quedaría a cargo de Felipe. Esta es la razón por la que se presume que en 2013, Letizia aceptó la propuesta de Juan Carlos I y Sofia de no divorciarse sino vivir vidas separadas cumpliendo con sus deberes ante la sociedad, para pasar desaparecidos como una pareja real.

Los rumores respecto al divorcio de Felipe VI y Letizia siguen surgiendo día a día, pero hasta ahora ni ellos ni ningún miembro de la realeza se han manifestado sobre esta posibilidad. Mientras tanto, las especulaciones abundan hay quienes anuncian una separación inminente y quienes apuestan por la idea de que seguirán juntos a toda costa por el bien de la corona.