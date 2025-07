Juan Carlos I pide negociar su muerte en Zarzuela

Don Juan Carlos siente que su final es cada vez más cercano. A pesar de que lo ha intentado todo para preservar su estado de salud de la mejor manera posible, la realidad es que el emérito ya ha comenzado a asumir que no hay nada que hacer contra el todopoderoso paso del tiempo. Su edad ya no es ninguna broma y cualquier mínimo problema puede llevar su salud al límite. Consciente de todo, ya ha comenzado a pensar en lo que será de él una vez deje el plano terrenal. Algo que sabe que debe pactar con su hijo, Felipe VI.

A pesar de que no ha habido ninguna reunión en persona entre ambos para hablar de este tema, el actual Rey de España sabe perfectamente las demandas de su padre. Es muy consciente de que Juan Carlos I no quiere morir lejos de Zarzuela. Considera que ha sido una figura lo bastante relevante dentro de la historia de España como para tener un final digno en su propio país. Una idea que Felipe VI entiende, pero que no acaba de ver factible del todo. Especialmente con toda la parafernalia que lo acompaña.

Juan Carlos I pide un funeral de Estado

Parece que el emérito no es capaz de entender la sangrante falta de popularidad que ha sufrido su imagen a lo largo de estos últimos años. No han sido pocos los escándalos que han salido a la luz y que lo han metido en todo tipo de problemas, tanto legales como éticos. Lo que ha hecho que Felipe VI no considere del todo oportuno que su padre vuelva a Zarzuela.

Y si no tiene claro el regreso de Juan Carlos I, todavía menos la idea de celebrar un gran entierro de Estado en su honor. El emérito cree que su figura está a la altura de Isabel II y que debe tener algo similar. Quiere que su cuerpo pase unos días en el Palacio Real para hacer su velatorio y que después, previa ceremonia, sea enterrado en El Escorial.

Una serie de peticiones que Juan Carlos I no quiere que se le nieguen y que quiere asegurarse de que se lleven a cabo mediante una negociación con su hijo, Felipe VI.