Juan Carlos I pidió a su hijo que se hiciera las pruebas de paternidad

La familia Real es foco nuevamente de graves acusaciones y especulaciones que apuntan a que la reina Letizia tuvo una aventura con su amigo y ex cuñado, Jaime del Burgo. Situación que ha hecho dudar a Juan Carlos I sobre la paternidad de Felipe VI con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Una amistad que comenzó en el año 2000 y de acuerdo a Del Burgo, pasó por varias fases donde la última de estas llegó a su fin cuando llegó con un anillo de compromiso, el cual nunca le pudo dar a la reina consorte en una cena celebrada en el hotel Ritz de Madrid, pues ella confesó haber conocido al futuro rey de España. El abogado, que durante un tiempo fue su asesor, dice tener pruebas de la relación con Letizia por medio de mensajes, fotos y videos que mantiene guardados en la caja fuerte de un banco.

¿Por qué después de tanto tiempo se da a conocer esta noticia?

Del Burgo reveló “Pienso que lo que necesito es soltar lastre, poner punto final a un capítulo largo y sacar conclusiones que nos ayuden a mejorar, y para ello hay que relatar los errores, propios y ajenos, porque de los errores se aprende”. También confesó que medios de comunicación le ofrecieron dinero para que les contara lo que había sucedido, pero fue en vano.

A causa de estas afirmaciones, las cosas se pusieron tensas en la Casa Real y el rey emérito comenzó a sembrar ciertas dudas a su hijo, pues, según el abogado, Letizia y Del Burgo iniciaron su relación amorosa entre los años 2002 y 2004, se separaron antes de la boda real pero el vínculo se mantuvo en secreto en términos de amistad hasta que llegó el 2010, en ese momento aparentemente inició la aventura extramatrimonial que solo duró dos años gracias a la inédita relación de la hermana de Letizia con Del Burgo.

¿Casualidad o todo estuvo planeado?

En marzo de 2012, Telma Ortiz inició una relación con el ex amigo de la soberana y tan solo dos meses después, anunciaron su compromiso. Para todos fue una noticia sospechosa, ya que esa prontitud solo confirma que de Burgo se casó para estar más cerca de Leticia, asi sea solo para estar en condiciones de amistad y no por un sentimiento genuino hacia Ortiz.

Como era de esperarse, el vínculo de ambos no duró mucho y después de dos años de un matrimonio marcado por las crisis y las ausencias debido a los constantes viajes que realizaba el hombre, la relación llegó a su fin tras un acuerdo mutuo. Del Burgo, quien se describe como un hombre de negocios, empresario e inversor, volvió a creer en el amor y se casó con la abogada sueca Lucia Diaz Lijestrom y ambos tuvieron una hija.

Si lo que el ex asesor de la reina consorte relata es cierto o no, aun no se sabe con certeza pues los reyes han seguido su vida con normalidad, atendiendo sus responsabilidades y haciendo caso omiso a los rumores que constantemente trascienden sobre ellos.