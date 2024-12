Juan Carlos I se ha estado acostando con una compañera de Letizia

El rey emérito Juan Carlos I vuelve a captar la atención, pero no por sus escándalos financieros, como la reciente demanda presentada por un grupo de exmagistrados, fiscales y periodistas que lo acusan de nuevos delitos fiscales relacionados con la Hacienda Pública. Esta vez, los rumores giran en torno a una supuesta relación amorosa con una figura emblemática de la televisión española: Anne Igartiburu. Lo más sorprendente es que la presentadora fue compañera de trabajo de la reina Letizia en Televisión Española (TVE), lo que añade un nivel adicional de intriga y controversia al ya complicado historial amoroso del exmonarca. Según diversas fuentes, el rey emérito y la presentadora vasca habrían mantenido una relación durante años, revelando así una nueva infidelidad del emérito que podría desestabilizar aún más a la Casa Real.

Las revelaciones sobre este supuesto romance comenzaron a circular tras ser mencionadas en programas de televisión como ‘Viva la Vida’. Fue la periodista Pilar Eyre quien lanzó la bomba: una de las aventuras de Juan Carlos I habría sido con Anne Igartiburu. Ahora bien, la conexión entre Anne y Letizia no ha pasado desapercibida. ¿Qué sabía la reina consorte sobre estos rumores? Fuentes cercanas al Palacio de la Zarzuela aseguran que Letizia podría haber estado al tanto, pero prefirió guardar silencio para no avivar las llamas de un escándalo que, ahora, vuelve a resurgir con fuerza. Más sorprendente aún es que estas revelaciones incluyen testimonios de otros periodistas del medio, como Diego Arrabal, quien aseguró conocer detalles de la relación, aunque optó por no mencionar nombres directamente.

Un historial amoroso que no deja de crecer

El rey emérito no es ajeno a los rumores sobre infidelidades. Desde Corinna Larsen hasta Bárbara Rey, su nombre ha sido vinculado a mujeres de todos los ámbitos. Sin embargo, la supuesta relación con Anne Igartiburu destaca por su proximidad con Letizia. Pero eso no es todo: un nuevo y explosivo rumor ha surgido en torno a Felipe VI. Según el controvertido libro ‘Letizia Vetusta’ de Martín Bianchi, el actual rey también tuvo su momento de debilidad en su juventud con una periodista que no era Letizia, ¡y sí, adivinaron bien! Se trata de nada más y nada menos que Anne Igartiburu.

Este enrevesado triángulo amoroso entre padre, hijo y la famosa presentadora no solo añade un giro inesperado a la trama, sino que también oscurece aún más la ya frágil imagen de la monarquía española. ¡La historia se complica cada vez más!

¿Una estrategia para desviar la atención?

Ahora bien, las últimas revelaciones sobre los affaires Juan Carlos I, especialmente tras la filtración de imágenes en las que se observa en actitudes cariñosas con Bárbara Rey, han levantado sospechas sobre un posible intento de desviar la atención de asuntos más serios. Recordemos que el rey emérito sigue siendo investigado por sus cuentas en el extranjero, lo que ha mermado considerablemente su popularidad.

Por ahora, ni Anne Igartiburu ni la Casa Real han confirmado ni desmentido los rumores. Sin embargo, la falta de declaraciones solo ha alimentado el interés mediático, dejando en el aire una pregunta que nadie parece querer responder: ¿hasta dónde llegan los secretos del rey emérito y su influencia en quienes lo rodean? Con un historial amoroso lleno de intrigas y conexiones inesperadas, Juan Carlos I sigue siendo el protagonista indiscutible de los titulares más explosivos de la prensa rosa.