Juan Carlos I tiene 14 denuncias por paternidad que le reclaman más de 20 hijos secretos

Desde su retiro en Abu Dabi, el rey emérito Juan Carlos I enfrenta una tormenta mediática que amenaza con sepultar su ya maltrecha reputación. Con 14 denuncias por paternidad que alegan la existencia de una gran cantidad de hijos ilegítimos, el exmonarca se encuentra en el ojo del huracán. Los rumores han alcanzado tal magnitud que Juan Carlos I decidió conceder una entrevista a ‘El Mundo’ para desmentir estas acusaciones, tildándolas de "absurdas" y parte de una "conspiración" destinada a arruinar su legado.

Sin embargo, las especulaciones sobre la supuesta existencia de hijos ilegítimos del ex monarca no dejan de crecer. A pesar de que la Casa Real, liderada por el rey Felipe VI, intenta mantenerse al margen, el escándalo resulta ineludible. Las acusaciones han cobrado fuerza gracias a testimonios de personas cercanas y al revelador libro del ex coronel Amadeo Martínez Inglés, lo que ha puesto en jaque, una vez más, la estabilidad de la institución monárquica

El legado del "rey de las 5.000 amantes"

El nombre de Juan Carlos I no solo está asociado con su papel en la transición democrática española, sino también con una vida amorosa desbordante. Según Martínez Inglés, el emérito acumuló cerca de 5.000 amantes a lo largo de su vida. Entre las mujeres mencionadas en su historial se encuentran figuras como Corinna Larsen, Marta Gayá y Bárbara Rey, quien ha vuelto a acaparar titulares recientemente debido a la filtración de audios e imágenes comprometedoras junto al rey emérito, además de otras cuyos nombres han permanecido en el anonimato.

El ex coronel, que fue expulsado del ejército por sus críticas al régimen militar, publicó en su obra ‘Juan Carlos I, el rey de las 5.000 amantes’ detalles de encuentros que habrían ocurrido incluso durante el inicio de su matrimonio con la reina Sofía, lo que llevó a Martínez Inglés a calificarlo como un "depredador sexual". Incluso el dictador Francisco Franco, mentor y protector de Juan Carlos, no pudo ignorar las conductas del entonces joven monarca. Según testimonios recogidos por el ex coronel, Franco lo calificó como un “sinvergüenza” debido a su afición por alardear de sus aventuras. Sin embargo, aunque lo criticaba en privado, nunca actuó para frenar estas conductas. Este patrón de permisividad allanó el camino para un monarca cuya vida privada desbordó los límites de lo que su posición permitía.

Denuncias de paternidad de Juan Carlos I: una cantidad sorprendente de amantes e hijos no reconocidos

Las denuncias de paternidad son quizás el capítulo más explosivo de esta saga. Martínez Inglés afirma que, en su etapa militar, Juan Carlos I recibió varias notificaciones sobre posibles hijos no reconocidos. Las cifras, aunque difíciles de corroborar, apuntan a más de 20 descendientes fruto de relaciones extramatrimoniales, aunque solo 14 fueron formalizadas en denuncias de paternidad. De hecho, se dice que muchos de estos casos fueron "resueltos" lejos del escrutinio público, con acuerdos económicos para silenciar a las madres de los niños.

Desde su exilio en Abu Dabi, el rey emérito enfrenta cómo su historia personal regresa para atormentarlo. Mientras algunos insisten en su “inocencia”, otros aseguran que esto marca el inicio de la caída definitiva de una figura que, a pesar de todo, representa una etapa clave en la historia de España. Solo el tiempo revelará si estas acusaciones son simples rumores o una verdad ocultada por años.