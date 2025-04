Juan Urdangarin coaccionó a su abuelo con el dinero del padre para mantener la boca cerrada

El proceso de divorcio entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin siempre estuvo marcado por las constantes amenazas por parte del exduque de Palma con contar todos los secretos que conocía de su pasado en Zarzuela. En este sentido, desde el momento en que entró en la prisión de Brieva, Iñaki juró cobrarse a base de bien una venganza por todo lo que le hicieron Juan Carlos I y la infanta Cristina. A los que siempre culpó de su caída en desgracia desde que en el año 2018 fue condenado a más de cinco años de cárcel.

No hay ninguna duda de que Iñaki Urdangarin era culpable por todos y cada uno de los delitos que se le imputaban por el Caso Nóos. Sin embargo, el exduque de Palma no cantó y evitó que el peso de la ley cayera sobre la infanta Cristina y libró a Zarzuela de un escándalo histórico. Sin embargo, ese esfuerzo vino acompañado de una promesa que Juan Carlos I incumplió al no sacar a Iñaki de la cárcel.

Iñaki Urdangarin se hizo millonario a costa de los Borbón

Como es bien sabido, la información es poder e Iñaki Urdangarin siempre ha sido muy consciente de ello. Es por este motivo que, tal y como han revelado fuentes cercanas a Zarzuela, el que fuera Duque de Palma amenazó a los Borbón con contar toda la verdad si no le daban todo lo que quería durante el largo proceso de divorcio que lo separó de la infanta Cristina. Algo a lo que ni Don Juan Carlos ni su hija querían acceder.

Sin embargo, fue gracias a Juan Urdangarin, hijo mayor de los Duques de Palma, que en Zarzuela entraron en razón y llegaron a la conclusión de que pagar lo que Iñaki Urdangarin pedía iba a ser el menor de los males a los que se enfrentaban. Pues, en caso de contar toda la verdad, el daño infligido a la estabilidad de la Casa Real sería todavía mayor.

Así pues, fue gracias al razonamiento de Juan Urdangarin, que desde Zarzuela llegaron a la conclusión de que lo mejor era mantener contento y callado al exmarido de la infanta Cristina, par así evitar que contara todos los secretos sobre la Casa Real.