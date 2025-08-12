Juan Urdangarin es evacuado de Londres bajo prescripción médica

Juan Urdangarin, el hijo mayor de la infanta Cristina, atraviesa un momento complicado. Después de años intentando mantener un perfil bajo en Londres, su salud emocional se ha visto afectada nuevamente. La presión del pasado y la soledad parecen pesar más que nunca. Los expertos que lo acompañan desde Suiza han detectado signos claros de agotamiento y una desconexión profunda con su entorno.

La vida en la capital británica, lejos de su familia y su círculo de confianza, le está pasando factura. La relación con su compañero de piso no es fácil, y la situación personal con su pareja también atraviesa dificultades. Por eso, sus médicos han recomendado un cambio de aires. No es un capricho, sino una necesidad para preservar su bienestar.

Juan no ha tenido una vida fácil. La sombra del caso Nóos y el impacto en su familia le dejaron marcado desde muy joven. Años de rechazo y acoso escolar lo obligaron a buscar refugio lejos de España. Londres fue su refugio, pero ahora se le ha quedado pequeño. La evacuación médica es un paso para intentar recuperar la paz que tanto ansía.

Verano entre Madrid y Cerdeña: un respiro para el alma

El plan para Juan Urdangarin es claro. Pasará el verano alternando entre Madrid y Cerdeña. La capital española le ofrece la cercanía de sus hermanos y un entorno más familiar. En Cerdeña, lugar donde ya estuvo en 2023 y 2024, ha encontrado momentos de calma y desconexión, algo que ahora necesita más que nunca.

Esta estancia no es para quedarse de forma permanente. Se trata de un descanso temporal, con el objetivo de recuperar fuerzas y mejorar su salud mental. La infanta Cristina ha solicitado al rey Felipe VI que le abra las puertas de la Zarzuela si fuera necesario. Un gesto que refleja la preocupación y el apoyo familiar en estos momentos.

Juan deja atrás su trabajo vinculado a una empresa relacionada con José María Aznar, un proyecto que nunca terminó de despegar. Ahora, su prioridad es otra: sobrevivir emocionalmente y encontrar un equilibrio interno. A sus 25 años, busca simplemente vivir en paz, sin las cargas del pasado, y disfrutar de una vida más normal, aunque sea solo por un tiempo.