Juan Urdangarin miente para proteger a su hermana, Irene, ante su situación educativa del pasado y del presente, además de, los problemas que está viviendo en Londres. Recientemente han surgido noticias que confirman lo que se había adelantado anteriormente: Irene no logró superar las pruebas de acceso a la universidad de Lausana, lo que ha levantado una serie de especulaciones sobre la real naturaleza de su año sabático.

Ante la presión mediática generada por la noticia, se rumora que Juan Urdangarin, hermano mayor de Irene, ha tomado la decisión de proteger a su hermana a toda costa. Fuentes en la web indican que Juan ha intentado transmitir una imagen optimista sobre la situación académica de su hermana. Pero pese a sus esfuerzos, y aun cuando la familia ha optado por el silencio en torno al tema, las informaciones filtradas sugieren que el año sabático de Irene no fue una decisión voluntaria, sino más bien una medida forzada ante la falta de éxito en las pruebas. Para muchos, esta serie de eventos no hace más que poner de relieve las presiones y expectativas que suelen recaer sobre los miembros de una familia con un perfil tan público.

Irene Urdangarin no deja de dar problemas

La presión por estar a la altura de las expectativas puede estar influyendo en las decisiones de Irene. Que no deja de estar en el ojo del huracán por sus acciones descontroladas y falta de responsabilidad ante sus obligaciones. Ahora la joven estudia en Londres, donde no deja de figurar por su participación en fiestas descontroladas, excesos y bajo rendimiento académico. Algo que Juan busca disimular para no añadir más problemas a la familia, que tan golpeada ha sido por las circunstancias que han vivido en los últimos años.

Pero para Juan parece estarle quedando grande esta tarea. Ha intentado ser el salvador de hermana, pero según los runrunes, Irene esta fuera de control. La infanta Cristina ha llegado a Londres, y ante esta situación, parece evidente que las razones no son solo las fiestas navideñas, sino que, es justa y necesaria su intervención. Más polémicas en torno a la familia no favorecen su posición ni la relación que intentan mantener en calma con Zarzuela.

La presión de la madre ha dejado consecuencias

Algunos rumores señalan que, la infanta Cristina ha ejercido mucha presión sobre sus hijos para que no estén sin hacer nada y sean juzgados por eso. Se presume que en este aspecto la madre ha sido muy exigente, de hecho, los años sabáticos de algunos de sus hijos, incluida Irene, no han sido vacaciones. Según elnacional.cat, la participación de los jóvenes en voluntariados ha sido una medida impuesta por la infanta que, presuntamente, no quiere que sus hijos sean comparados con su primo Froilán.

La historia de la familia Urdangarin sigue desarrollándose, planteando interrogantes sobre la vida privada de aquellos que crecen bajo el escrutinio del público. La defensa de Juan hacia su hermana podría ser un reflejo de una realidad común a muchas familias que enfrentan retos similares, en un mundo donde la presión por triunfar y las expectativas a menudo marcan el camino de los jóvenes.