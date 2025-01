Juan Urdangarin rehace su vida después de una crisis de pareja que terminó en separación

Juan Urdangarin es el hijo más discreto de la infanta Cristina. La ex esposa de Iñaki Urdangarin siempre ha procurado mantener a sus cuatro hijos alejados de la atención mediática. Tras el escándalo del caso Nóos, la familia se trasladó de Barcelona, lo cual resultó beneficioso para ocultar algunos aspectos difíciles de la adolescencia de sus hijos. Aunque públicamente siempre se han proyectado como jóvenes ejemplares y aplicados, la realidad parece ser diferente.

Pablo Urdangarin, por ejemplo, no ha logrado consolidar su sueño de seguir los pasos de su padre en el mundo del balonmano profesional. Por su parte, Irene enfrenta dificultades en sus estudios y aún no encuentra su camino; recientemente comenzó la universidad en el Reino Unido y ya ha recibido algunas advertencias disciplinarias. En cuanto a Miguel, no consiguió un puesto en la empresa donde realizó sus prácticas y, tras inscribirse en un curso de entrenador de esquí, sufrió una lesión que ha puesto en pausa sus planes futuros.

En contraste, Juan Urdangarin decidió trasladarse a Reino Unido para continuar con su formación académica y establecerse allí. Sin duda, ha sido quien más ha sufrido las repercusiones de los problemas legales de sus padres. Durante su adolescencia, vivió de cerca el caso Nóos, asumiendo un rol de figura paterna para sus tres hermanos cuando Iñaki fue encarcelado. Además, tuvo que adaptarse a una nueva escuela, perdió a sus amigos de siempre y fue testigo de las críticas públicas hacia sus padres. La situación fue tan compleja que la infanta Cristina recurrió a la ayuda de un psicólogo para que Juan pudiera afrontar este complicado capítulo de su vida, el cual ha dejado una huella significativa en su presente.

Juan Urdangarin recupera el contacto con su supuesta pareja, un amigo muy especial

En los últimos años, Juan comenzó a trabajar en la empresa automovilística ‘Extreme E’, dirigida por un familiar de José María Aznar. Durante el verano pasado, surgieron rumores de que había decidido renunciar a su empleo para explorar nuevos desafíos y tomarse un tiempo sabático, al igual que sus hermanos. Sin embargo, su madre intervino y desestimó su intención de instalarse en la residencia de Zarzuela.

Fuentes cercanas indican que Juan Urdangarin ha atravesado una decepción sentimental y ya no convive con la persona con la que compartió hogar en los últimos años. Aunque nunca se han conocido detalles sobre sus relaciones personales, se sabe que cuenta con un amigo muy cercano. Sin embargo, una fuerte discusión los llevó a distanciarse, posiblemente debido a la presencia de una tercera persona en la relación.

Gracias al apoyo de su madre y de varios amigos, Juan ha logrado reconciliarse con su mejor amigo y ambos han retomado su convivencia. A pesar de haber superado esta crisis personal, se desconoce si Juan continúa en su puesto de trabajo en la misma empresa.