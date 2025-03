Juan Urdangarin vuelve a romper con su novio por terceras personas

Juan Urdangarin no ha pasado por los mejores tiempos de su vida. El hijo mayor de la infanta Cristina no solamente se ha tenido que enfrentar al durísimo proceso de separación de sus padres. Si no que, mientras intentaba rehacer su vida sentimental, también ha tenido que hacer frente a las miradas indiscretas por parte de varios miembros de Zarzuela, los cuales no estaban especialmente contentos con el hecho de que, tal y como revela Informalia, Juan Urdangarin estuviera saliendo con un chico. Pues la Reina Sofía no veía bien que su nieto no fuera heterosexual.

En este sentido, más allá de las dudas y malas palabras por parte de su abuela, la relación entre Juan Urdangarin y el joven inglés con el que ha sido visto en varias ocasiones está muy lejos de ser sana y de ayudar al hijo mayor de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina. Y es que la desconfianza se ha convertido en la insignia de una relación en la que Juan no se siente ni querido ni respetado por parte de su pareja.

Tanto es así que, según han revelado fuentes cercanas a Zarzuela, tras unas semanas en las que se respiraba cierta tranquilidad en la vida sentimental de Juan, el mayor de los hermanos Urdangarin habría vuelto a romper temporalmente su relación amorosa después de tener serias dudas sobre la fidelidad de su novio, al que ya cazó con otro chico. Una situación que dinamitó la estabilidad de su relación.

Juan Urdangarin vive sumido en la desconfianza

La realidad es que después de unos años en los que ha sido acosado y ha sufrido mucho por culpa de su familia y de las infidelidades de su padre, Juan Urdangarin no está listo para hacer frente a una relación tan demandante como la que tiene con el joven inglés. Y es que, no solamente debe enfrentar a los retos que puede tener cualquier pareja, sino que también debe ser capaz de afrontar las críticas y malas miradas por parte de ciertos familiares. Los cuales no acaban de aprobar las relaciones entre hombres.

Así pues, entre las dudas sobre la fidelidad de su novio y por las malas palabras de parte de la Reina Sofía, Juan Urdangarin habría tomado la drástica decisión de cortar por lo sano y romper su relación con el joven economista inglés con el que estaba teniendo un tormentoso romance.