Kate Middleton ha confesado a Guillermo de Gales que en Navidad no quiere verse con Camilla Parker Bowles

Desde que Isabel II falleció, Kate Middleton y Camilla Parker Bowles pasaron de tener una relación cordial a una absolutamente rota y a estar enfrentadas para ver quien es la que lleva la voz cantante en la Casa Real de Gran Bretaña. Toda una lucha de egos que ha provocado que la Reina y la Princesa tengan una relación ciertamente mala, por culpa de las envidias de Camilla hacia Kate.

Ante esta mala relación, fuentes cercanas a la familia Windsor aseguran que Kate no está por la labor de darle el gusto a Camilla estas Navidades. Y es que, lejos de seguir la tradición, la Princesa de Gales no estaría, para nada, dispuesta a asistir a la cena navideña del próximo 24 de diciembre, a la cual ya ha avisado a Guillermo, que no tiene intención alguna de compartir la velada con Camilla Parker Bowles, con la que no tiene ningún tipo de complicidad.

Ni por la delicada salud de Camilla y Carlos

A pesar de no haber sido el mejor año para Camilla y Carlos III, Kate Middleton no tiene intención de hacer la vista gorda con el padre y la madrastra de su esposo. Y es que, como ya ha comunicado a Guillermo, de la misma forma que no invitará a Meghan Markle, tampoco piensa visitar a Carlos y Camilla, pues sabe que si se junta con la Reina consorte, esa noche se podría convertir en una guerra, algo a lo que Kate no está para nada dispuesta.

Por su parte, como han confirmado desde Inglaterra, el Príncipe Guillermo estaría tratando de convencer a Kate Middleton de pasar estas Navidades junto a los Reyes. Y es que viendo el delicado estado de salud en el que se encuentran, tanto Carlos como Camilla, no hay garantías de que esta no sea la última Navidad en la que puedan estar todos juntos. Una idea que aterra al Príncipe de Gales.

Kate Middleton no quiere salir de casa

Dado su delicado estado de salud, Kate Middleton no tiene intención alguna de salir de casa con asiduidad alguna. La Princesa sigue luchando contra el cáncer y, si no es por razones institucionales, no le gusta nada salir de casa, dando así a Guillermo, un nuevo motivo por el que no asistir a la cena de Navidad de la Casa Real.

Así pues, Kate Middleton ha dejado muy claro, que no está en condiciones de acudir a una cena en la que estará Camilla Parker Bowles, a la cual detesta desde la muerte de Isabel II, momento que marcó el comienzo de la enemistad entre Reina y Princesa.