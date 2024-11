Kate Middleton ha exigido a Carlos III y a Guillermo que le compren una nueva mansión, tras ser asaltada

Recientemente, Kate Middleton y el Príncipe Guillermo vivían una de las situaciones más aterradoras, pues, como informaron desde Reino Unido, tanto Kate como Guillermo como sus hijos vieron como durante la noche y mientras estaban durmiendo, unos asaltantes entraron a su hogar para robar varios objetos de valor. Todo, mientras nadie ni de la familia ni de seguridad se daba cuenta de lo que estaba sucediendo.

Ante esta situación, como cuentan medios cercanos a la Casa Real, Kate Middleton ya habría tomado la decisión de cambiar cuanto antes su lugar de residencia para estar todos a salvo, pues, después de lo sucedido, ya no se siente segura en el Castillo de Windsor y quiere ir a vivir a una mansión mucho mejor ubicada en la ciudad.

Un cambio de hogar que asumirán Carlos III y Guillermo

Sin embargo, pese a que quien ha tomado la iniciativa de cambiar de casa es Kate, la realidad es que quienes lo pagarán todo serán tanto Carlos III como Guillermo, los cuales ya están manos a la obra para ofrecer una nueva y lujosa mansión a Kate Middleton para que pueda cambiar de hogar y no se sienta perseguida, pues es como se estaría sintiendo en estos momentos, al saber que entraron a robar a su casa.

Ante esta situación, el dinero, como era desesperar, no saldrá del bolsillo de la Princesa, sino que lo hará, o del bolsillo de Carlos III o de Guillermo, los cuales deberán costear la nueva mansión a la que se quiera mudar una Kate Middleton que ya ha dejado claro a todo el mundo que no piensa mantener su hogar en el mismo sitio, ya que si ya pasó una vez, no tiene motivos para pensar que no se va a repetir dicha situación.

Kate quiere un hogar más pequeño

Pese a que el Castillo de los Windsor es, probablemente uno de los lugares más emblemáticos y ciudadanos de todo Reino Unido, la realidad es que Kate quiere pasar a vivir a un lugar más pequeño y en el que todo esté mucho más controlado, no como en el Castillo, donde todo está demasiado disperso y es complicado tenerlo todo bajo control.

Así pues, Kate ya se lo ha comunicado a Carlos III y a Guillermo; quiere un nuevo hogar y cuanto más fácil sea de mantener alejado de los maleantes, mucho mejor para ella y su familia.