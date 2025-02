La infanta Cristina aceptaba la aventura de cama de Iñaki Urdangarin con la mujer de un jugador del Barça

Hace un año, Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón pusieron punto final a su matrimonio, firmando el divorcio tras más de dos décadas juntos. Aunque no ha habido un comunicado oficial sobre la separación, la realidad es que su relación se ha roto por completo. En la actualidad, lo único que los une son sus cuatro hijos en común, quienes ya han alcanzado la mayoría de edad.

El exduque de Palma fue infiel a la infanta Cristina. Cuando obtuvo el tercer grado penitenciario, comenzó a trabajar en un bufete de abogados, donde conoció a su actual pareja, Ainhoa Armentia. La crisis en la relación con la hija de Juan Carlos I no era reciente; llevaban tiempo enfrentando problemas, aunque Cristina confiaba en que podrían superarlos. Hasta hace relativamente poco, la madre de Juan, Pablo, Miguel e Irene aún tenía la esperanza de que su marido recapacitara y regresara a su lado.

Sin embargo, no era la primera vez que Urdangarin engañaba a Cristina. Al inicio de su relación con la infanta, mantenía un romance con Carmen Camí, una joven catalana de la que estaba muy enamorado. No rompió con ella hasta que estuvo completamente seguro de que su futuro estaba junto a Cristina. Al parecer, el exduque vio en su matrimonio con la infanta una gran oportunidad y no quiso desaprovecharla.

La infanta Cristina era conocedora de las infidelidades de Iñaki Urdangarin

Con el escándalo del caso Nóos, se filtraron varios mensajes comprometedores de Urdangarin dirigidos a una mujer cuya identidad nunca se reveló. Estos mensajes confirmaban sus infidelidades a Cristina y dejaban entrever su comportamiento con otras parejas. Entre las frases que trascendieron, destacaban: “Hola, pedazo de mujer”, “Hola, ojos azules”, “El día ya lo tenemos pero el lugar no. ¿Triste, no?”, o incluso mensajes más explícitos como “Dime cómo te viene el viernes para cenar y follar, que de follar no te libras”. Con el tiempo, se supo que la destinataria de estos mensajes había sido una antigua novia del exjugador de balonmano.

Cristina siempre sospechó de las infidelidades de su marido, pero decidió mantenerse a su lado, en parte por el bienestar de sus hijos y también por la presión que implicaba su vínculo con la Corona española. No obstante, los rumores sobre las aventuras de Iñaki no se limitaban a una sola mujer. En el entorno deportivo en el que se movía, se decía que había mantenido un romance con la esposa de un compañero del equipo de balonmano del FC Barcelona.

A lo largo de los años, Iñaki nunca mostró un amor genuino por Cristina. No le preocupó humillarla públicamente, mientras que la infanta, profundamente enamorada, trató de mantener a flote su matrimonio hasta el final.