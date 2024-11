La infanta Cristina aceptaba que Iñaki Urdangarin tuviera desahogos con señoritas a cambio de seguir casados

La vida de la Infanta Cristina ha estado marcada por la atención mediática y los escándalos que han rodeado a su familia. En particular, su matrimonio y posterior divorcio con Iñaki Urdangarin es objeto de análisis y especulación, todo empezó tras la condena de Urdangarin por corrupción. Las informaciones sobre lo que pasaba tras las puertas de esta expareja siguen apareciendo. Ahora hay más detalles sobre la dinámica de su relación, que han dejado a muchos sorprendidos porque se habla de un consentimiento por parte de la hija de los reyes eméritos para que su esposo disfrutara de otras aventuras.

El comienzo de la historia de amor de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin fue en los años 90, cuando se conocieron en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Desde entonces, su relación se presentó como un cuento de hadas, parecían la pareja ideal por sus múltiples aficiones en común y la belleza de ambos. Sin embargo, con el tiempo, la realidad se volvió más complicada. La pareja tuvo cuatro hijos y, a pesar de las dificultades, parecía que mantenían una imagen de unidad familiar. Algo que, sin dudas, lo cambió todo fue la condena de Urdangarin en 2018 por malversación de fondos y otros delitos relacionados con el caso Nóos, sacudiendo los cimientos de su matrimonio.

Algunas mujeres estarían dispuestas a todo con tal de mantener las apariencias, incluso si eso significa sacrificar su felicidad. En el mundo de los aristócratas, la unión hace la fuerza. La infanta hizo su parte para seguir viviendo de esa falsa realidad.

Así era el trato de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarin

Según informaciones recientes, la Infanta habría permitido a su esposo mantener “amistades” femeninas, incluso en un contexto que podría interpretarse como más íntimo. La idea de que Cristina aceptara que Urdangarin tuviera “amigas” con las que se acostaba a cambio de seguir casado son expuestas por la especialista en Casa Real, Maica Vasco, quien consiguió reunir algunos testimonios que hablan de su vida en Washington y los correos electrónicos que salieron a la luz cuando se supo del caso Nóos.

De hecho, cuando empezó con la hija de los reyes eméritos estaba con otra joven llamada Carmen Camí. Es decir, el modus operandi que tuvo al abandonar a Camí e irse con ella, no le era ajeno. No obstante, las infidelidades del exduque de Palma no se limitaron a ese noviazgo previo.

Tras ser condenado en el caso Nóos y en medio de su caída en desgracia, se filtraron algunos detalles de la investigación que apuntaba Vasco. Y entre ellos destacan algunos mensajes dirigidos a otra de sus amantes, en los que expresaba sin tapujos su deseo de mantener una relación clandestina, mientras su mujer se ocupaba de sus cuatro hijos. “Dime cómo lo tienes el viernes para cenar y f#llar…”, decía uno de los mensajes.

Las revelaciones sobre la permisividad de la Infanta Cristina respecto a las amistades de Iñaki Urdangarin llevan a cuestionar cómo se manejan las relaciones en el ámbito de la realeza. La idea de que ella podría haber aceptado ciertas libertades en su matrimonio para mantener la estabilidad familiar es un reflejo de las complejidades que enfrentan muchas parejas en un contexto público.