La infanta Cristina, Elena y Felipe VI pactan la salida de la reina Sofía de Zarzuela

La reina Sofía, a sus 87 años, se prepara para dar un paso atrás definitivo en su vida pública. La decisión no ha sido improvisada. Felipe VI, junto a sus hermanas, la infanta Elena y la infanta Cristina, han acordado los detalles de una salida discreta y respetuosa de Zarzuela. El objetivo es claro: que la retirada de la madre del Rey sea serena, ordenada y sin sobresaltos.

En los próximos meses, Sofía recibirá el Toisón de Oro, una distinción simbólica que marcará el inicio de esta nueva etapa. No se trata de un adiós inmediato, sino de una retirada paulatina. La reina emérita seguirá cumpliendo algunos compromisos institucionales hasta que Leonor, la princesa de Asturias, termine su formación militar. Será entonces, hacia finales de 2026 o principios de 2027, cuando desaparezca del todo de la agenda pública.

El pacto familiar busca cuidar tanto la imagen de la monarquía como el bienestar personal de Sofía. Su presencia ha sido un pilar de estabilidad en momentos complicados, y todos coinciden en que merece un retiro digno, alejado de presiones y focos mediáticos.

Grecia y Marivent, los refugios de Sofía

La reina emérita no quiere desvincularse del todo de España, pero sí desea vivir con más libertad. Fuentes cercanas al entorno real aseguran que planea pasar largas temporadas en Grecia, su tierra natal, y también en el palacio de Marivent, en Mallorca. Lugares donde siempre se ha sentido en paz y donde puede disfrutar del mar y la familia sin el protocolo que domina su vida en Zarzuela.

Esta nueva etapa marcará un cambio profundo en la Casa Real. Con la salida de Sofía, el foco institucional quedará completamente en el rey Felipe, la reina Letizia y sus hijas. La monarquía busca proyectar una imagen moderna y centrada en el relevo generacional.

La decisión, lejos de ser una ruptura, es un gesto de unidad familiar. Sofía se despide poco a poco, con la elegancia que siempre la ha caracterizado. No habrá un gran acto final, solo un lento y silencioso adiós a la vida pública de una reina que, con discreción, ha sabido mantenerse firme en los tiempos más difíciles.