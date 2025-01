La infanta Cristina le está haciendo la vida imposible a Ainhoa Armentia y a sus dos hijos

No han sido pocos los esfuerzos de Iñaki Urdangarin a la hora de formar un núcleo familiar con Ainhoa Armentia. La actual pareja del que fuera Duque de Palma ha sido capaz de comenzar a formar una vida sana y duradera con Iñaki Urdangarin, quien, está tratando de integrar a los hijos de Ainhoa con los que tuvo en su relación con la infanta Cristina. Sin embargo, todo el rencor y resentimiento de la exmujer de Iñaki ha complicado las cosas, por encima de lo esperado.

En este sentido, la infanta Cristina sigue arrastrando unos celos enfermizos hacia Ainhoa Armentia y sus dos hijos. Y es que, lejos de facilitar que establezcan lazos con Juan, Pablo, Miguel e Irene, la infanta se está esforzando en generar una situación de tensión constante con la finalidad de enfriar tanto como le sea posible, la relación entre Iñaki y sus hijos, obligando así a que se aleje de su actual pareja. Una Ainhoa Armentia que, junto a sus hijos, sufre las consecuencias del ataque de celos y remordimientos de la hija de Juan Carlos I, que, un año después de su divorcio, es incapaz de hacer borrón y cuenta nueva.

La infanta Cristina, bloquea todo contacto entre sus hijos y los de Ainhoa Armentia

Ante los esfuerzos constantes de Iñaki Urdangarin a la hora de tratar de formar un núcleo familiar sano y unido, la infanta Cristina responde con el bloqueo total de sus hijos. Y es que, mientras Iñaki tratar de generar unión entre todos, Cristina se dedica a meter cizaña entre ellos y de manipular psicológicamente a Juan, Pablo, Miguel e Irene para que se distancien, tanto de su padre como de Ainhoa Armentia y sus hijos.

La realidad es que Cristina lleva meses tratando de intoxicar la relación de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia con todo lo que tiene a su alcance. Siendo los hijos de su exmarido, su mayor arma a la hora de hacer daño. Pues, está rompiendo el deseo de Iñaki de volver a formar una familia unida y con buen ambiente.

Cristina no supera su ruptura

Después de haber aguantado décadas de infidelidades por parte de Urdangarin, la infanta Cristina no se explica como ha podido acabar divorciada de un Iñaki que hace un año tomó la decisión de desvincularse por completo de la Casa Real, con la que ahora no tiene ningún tipo de vínculo familiar. Una decisión, la de Urdangarin, que enervó a una Cristina que no es capaz de superar la ruptura.

Y es que, el hecho de ver a Iñaki Urdangarin haciendo con Ainhoa Armentia todo lo que nunca hizo con ella, formando una bonita familia, ha llenado de celos a la infanta Cristina, que hará todo lo posible para romper la relación de su exmarido.