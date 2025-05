La infanta Cristina llora por el verdadero estado en el que se encuentra Juan Carlos

La evolución de Juan Carlos I está muy lejos de ser favorable. El emérito no está siendo capaz de responder a los tratamientos médicos a los que ha sido sometido durante los últimos meses y su estado físico, mental y cognitivo ha dado un bajón que ya va mucho más allá de las sensaciones del propio Juan Carlos I. Y es que a simple vista se hace evidente que el empeoramiento del que fuera Rey de España comienza a ser grave de verdad. Una situación que ha comenzado a preocupar a la infanta Cristina y al resto de sus hijos.

Ante esta situación, tal y como han revelado fuentes cercanas a la Casa Real española, la infanta Cristina está absolutamente rota con la situación en la que se encuentra su padre. No soporta ver como va empeorando de forma progresiva e inevitable. Y es que Cristina siente que no puede hacer nada para ayudar a un Juan Carlos al que quiere traer cuanto antes a España.

La realidad es que tanto Cristina como Elena consideran que su padre ya no tiene nada que hacer en Abu Dabi y debe ser trasladado lo antes posible a España. Sin embargo, Felipe VI no opina lo mismo, ya que considera que el regreso del emérito va a generar demasiado revuelo alrededor de su figura. Especialmente ahora que está en boca de todos por su demanda a Revilla.

Cristina, absolutamente rota cada vez que ve a su padre

Tal y como hemos podido saber, Cristina ha estado llorando a lágrima viva con sus hijos al hablarles sobre el estado de Juan Carlos I. La infanta no soporta ver como su padre está solo y abandonado a varios miles de kilómetros de su hogar. Y lo peor es esa sensación de no poder hacer nada para que vuelva. Pues todo está en manos de Felipe VI, que no se decide a dar el visto bueno al regreso de Don Juan Carlos.

Así pues, el empeoramiento de Juan Carlos I ha dejado muy afectada a la infanta Cristina, a la que se ha visto llorar amargamente por culpa del estado de salud en el que se encuentra su padre.