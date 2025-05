Juan Carlos I termina a gritos con su hijo por teléfono

Estos últimos meses han sido especialmente movidos a nivel judicial para un Juan Carlos I, que, a pesar de tener que responder ante los tribunales por todos los problemas fiscales que se le imputan, ha optado por cargar con todo contra aquellas personas que se han atrevido a ir contra él y a revelar ciertos secretos que no quería que se supieran. Lo que ha hecho que el emérito haya emprendido acciones judiciales contra Miguel Ángel Revilla y contra Corinna Larsen, los cuales a lo largo de estos últimos meses han tenido actitudes que no han gustado nada a Don Juan Carlos.

Sin embargo, a pesar de que lo hace para limpiar su imagen y evitar que salga más gente a hablar mal de él, Juan Carlos I se ha encontrado con que a Felipe VI no le ha hecho ninguna gracia que su padre use la justicia para perseguir a aquellos que hablan mal de él. Especialmente cuando todo lo que dicen tiene fundamento y no es nada reprobable legalmente.

Es por este motivo que, tal y como han revelado fuentes cercanas a Casa Real, Felipe VI llamó muy enfadado a su padre para exigirle que pusiera fin de forma inmediata a todas sus acciones judiciales contra Revilla y Corinna. Y es que con decisiones de este tipo solamente hace que el ruido alrededor de Zarzuela sea mayor y que la imagen pública de la Realeza caiga en picado.

Juan Carlos I acabó a gritos con su hijo

La realidad es que al emérito no le gustaron nada las reclamaciones por parte de su hijo. Pues él considera que solamente se ha defendido de unas acusaciones que considera que son injustas y que solo lo están difamando. Sin embargo, lo que ha acabado consiguiendo con sus querellas, ha sido que Revilla aparezca en prensa y en platós de televisión para hablar todavía más sobre su conflicto con Juan Carlos I.

Así pues, ante todo el revuelo que se ha armado alrededor de su figura, Felipe VI ha pedido a Juan Carlos I que ponga fin a sus acciones judiciales. Una exigencia que no gustó nada al emérito, que acabó a gritos con su hijo.