La infanta Cristina, obligada a ausentarse de Ginebra por problemas agravados

Los Urdaganrin han dado mucho de qué hablar últimamente, sino es el padre o la madre, son los hijos. Y ahora que la hija de Iñaki Urdagarin y la infanta Cristina está en Londres, mucho se especula sobre las verdaderas razones de su estadía en el país. Lo más común seria que desea pasar tiempo con sus hijos, especialmente en estas fechas tan emotivas. Pero algunos rumores apuntan a que las cosas no están bien con Juan e Irene y que la infanta ha tenido que abandonar Ginebra para tomar cartas en el asunto.

Mucho se ha dicho de la vida que está llevando Irene en la ciudad, fiestas descontroladas y un bajo rendimiento académico, en una universidad que bastante le está costando a la familia. Su hermano Juan ha tenido que intervenir ante estos comportamientos de Irene, sacándola de situaciones bochornosas en que ha estado a causa de sus excesos.

Quien más le preocupa a la infanta Cristina es Juan Urdangarin

Juan Urdangarin es quien más peso ha cargado desde que su padre fue encarcelado, asumió un papel fraternal frente a sus hermanos a una edad muy temprana. Esto sumado a las migraciones que vivieron, donde el bulling por la situación de su padre persiguió al joven, ha causado estragos muy duros en la salud mental del joven y sus hermanos.

Hasta la fecha, se rumora que, el hijo de la infanta sigue recibiendo ayuda psicológica por todos los traumas que le persiguen por lo sucedido, además del divorcio de sus padres y todo el acoso mediático que han vivido a lo largo de estos años. Ahora, pese a estar medianamente estable y trabajando, parece que su madre está muy preocupada por su salud.

Y es que todo el tema de Irene no ayuda a la situación de Juan, quien, parece que, en su rol de hermano mayor, está tratando de mantener controlada a su hermana y va haciendo el papel de salvador en cada espectáculo que la joven hace en sus fines de semana llenos de excesos.

Irene Urdangarin no quiere sentar cabeza

Las intervenciones de Juan Urdangarin en la vida de su hermana parecen estar bien justificadas. Si los rumores son ciertos, Irene se está saliendo de control en su nueva vida de universitaria. Recientemente surgió la noticia de que fue sancionada por los directivos de su universidad por un fiestón que dio en su residencia universitaria y que termino bastante mal. A esto hay que sumar las presuntas inasistencias a clases y malas calificaciones en sus estudios.

La infanta está al tanto de todo, y no ha dudado en aprovechar las fechas para estar cerca de sus hijos en estos momentos que las cosas no andan bien. La intervención de su madre ante toda esta ola de acontecimientos que han puesto a los Urdangarin en entredicho, puede resultar positiva para evitar las cosas tomen un giro que pueda perjudicar a la familia y a Casa Real. Aquí cabe mencionar, que Cristina no quiere problemas con su hermano Felipe VI y por eso, también, trata de mantener todo este asunto a raya.