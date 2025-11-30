La infanta Cristina pide a Iñaki Urdangarin que vigile a Irene de cerca

Irene Urdangarin, hija de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin, ha enfrentado varios desafíos en su trayectoria académica que han marcado sus primeros pasos hacia la adultez. Tras dificultades para completar el bachillerato en Ginebra, la joven buscó continuar sus estudios en la Universidad de Lausana, uno de los centros más prestigiosos de Europa. Sin embargo, no logró superar las exigentes pruebas de admisión para la carrera de Administración y Dirección Hotelera, lo que la llevó a regresar a España y tomarse un año sabático.

Durante ese período, Irene disfrutó de la vida social madrileña, inició una relación con Juan Urquijo y participó en un breve voluntariado de tres meses en Camboya. Aunque estas experiencias le aportaron momentos de crecimiento personal, su rutina estuvo marcada principalmente por el ocio y la falta de objetivos académicos claros. Tras pasar un tiempo con su abuela, la reina Sofía, en Zarzuela, la joven decidió retomar sus estudios, matriculándose en Londres en la carrera de Organización de Eventos. No obstante, equilibrar la vida social y las obligaciones académicas ha resultado más complicado de lo previsto.

Preocupación familiar ante la vida nocturna de Londres

La estancia de Irene en Londres, que debía ser un nuevo comienzo, ha generado preocupación entre sus padres. Influida por su prima Victoria Federica, la joven mantiene un estilo de vida social intenso, dedicando gran parte de su tiempo a la vida nocturna y dejando en segundo plano sus responsabilidades universitarias. Esta situación ha alertado tanto a la infanta Cristina como a Iñaki Urdangarin, quienes han recibido varios informes sobre los hábitos de su hija.

Por ello, Cristina ha pedido a Iñaki que esté especialmente atento al entorno de Irene, con el objetivo de supervisar su desarrollo y asegurarse de que sus decisiones no comprometan su futuro académico y profesional. La familia busca, ante todo, un equilibrio entre apoyar su independencia y guiarla para que no descuide sus metas, evitando que la diversión y la vida social interfieran en una etapa clave de su vida. Ambos esperan que, con el acompañamiento adecuado, Irene pueda retomar el rumbo de sus estudios sin renunciar a disfrutar de su juventud de manera responsable.