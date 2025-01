La infanta Cristina pide ayuda a Juan Carlos I para Iñaki Urdangarin

Desde que a principios del año pasado, Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina oficializaron su divorcio, de forma definitiva, la hija de Juan Carlos I ha pasado un auténtico martirio provocado por las constantes presiones por parte de su exmarido, el cual no ha cesado a la hora de amenazarla con contar los peores secretos de la Casa Real si no ponían el dinero que él quería encima de la mesa. Unas pretensiones económicas que, con el paso del tiempo, no han hecho más que aumentar constantemente y sin dar ningún tipo de tregua a la infanta Cristina, que sabe que debe acabar pasando por el aro.

En este sentido, después de acordar una pensión de 25.000 euros al mes, con la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin ha comenzado a recibir ofertas cada vez más jugosas por parte de la televisión, donde estarían poniendo auténticas millonadas encima de la mesa por poder tener, en exclusiva, al que fuera Duque de Palma, contando los secretos mejor guardados de Zarzuela. Hecho que habría llevado a Iñaki a pedir hasta 50.000 euros al mes a la infanta Cristina, una oferta que no quería aceptar, pero que, con el tiempo ha acabado aceptando, pues el riesgo de que Iñaki hable, es demasiado grande.

Ante la delicada situación, la infanta Cristina se habría comenzado a plantear la posibilidad de, con el apoyo de su padre, Juan Carlos I, pagar todo lo que Iñaki le pida y, a cambio, asegurarse el silencio de su exmarido, que, si no cobra todo lo que quiere, acabará cantando. Algo que en Zarzuela no se pueden permitir.

Felipe VI también está metido en el ajo

La realidad es que, por muy alejado que esté de Juan Carlos I, Felipe VI también podría salir salpicado, en caso de que Urdangarin llegara a hablar. Y es que, el que fuera Duque de Palma conoce todos los secretos de la Casa Real. Es decir, que probablemente podría llegar a hacer daño al Rey, que está de acuerdo en pagar por el silencio de su excuñado.

Así pues, ante las constantes amenazas de Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina habría tomado la decisión de pedir ayuda a su padre, Juan Carlos I, para acabar pagando lo que su exmarido le pida y así poder acabar viviendo en paz y con la tranquilidad de saber que Urdangarin no hablará más de la cuenta y no se dedicará a hacer daño a Zarzuela.