La infanta Cristina, preocupada por la escalada de tensión de sus hijos por su padre, Iñaki Urdangarin

Desde que Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina oficializaron su divorcio, la tensión entre ambos no ha dejado de aumentar. Sin embargo, lo que comenzó como una separación complicada, ahora ha escalado hasta convertirse en una auténtica guerra familiar que ha dividido a sus cuatro hijos, quienes se ven atrapados entre los intereses de sus padres y las crecientes disputas económicas, lo que ha generado una gran preocupación en la infanta Cristina.

Y es que, la división dentro de la familia Urdangarin Borbón es cada vez más evidente. Pablo Urdangarin, el segundo hijo, ha optado por posicionarse del lado de su padre, defendiendo que Iñaki merece una mayor comprensión y compensación económica tras los años que pasó en prisión, mientras cargó con el peso de un escándalo que también involucró a Cristina. El joven asegura que su padre "sacrificó demasiado" y ahora es momento de brindarle el apoyo necesario para que recupere su estabilidad, tanto emocional como financiera.

Conflicto familiar: Juan e Irene Urdangarin apoyan a su madre

Por otro lado, Juan, el mayor de los hermanos, y la benjamina, Irene, han mostrado su apoyo incondicional hacia su madre. Según fuentes cercanas, ambos consideran que Cristina ya ha sufrido suficiente con la infidelidad pública de Iñaki Urdangarin con Ainhoa Armentia y los continuos rumores que la han salpicado. Para ellos, ceder a las nuevas peticiones de su padre no solo sería una injusticia, sino también una falta de respeto hacia su madre.

En medio de esta tormenta se encuentra Miguel, el tercer hijo, quien se ha convertido en una figura conciliadora dentro de la familia. Aunque intenta mantenerse neutral, su posición no ha sido fácil, ya que ambos bandos buscan convencerlo de tomar partido. Sin embargo, todo apunta a que Miguel está perdiendo la esperanza de que sus padres encuentren una solución sin arrastrar a la familia hacia una ruptura total.

Cristina, en alerta: el posible "as bajo la manga" de Iñaki Urdangarin

Los rumores sobre las exigencias económicas de Iñaki Urdangarin a la infanta Cristina han encendido las alarmas. Según fuentes cercanas, el exduque ha solicitado un aumento en su pensión mensual, argumentando que los términos actuales del acuerdo de divorcio no son suficientes para cubrir sus gastos. Cristina, cansada de lo que considera un "chantaje emocional", ha rechazado rotundamente sus demandas y teme que estas sean parte de una estrategia para obtener más beneficios a costa de su tranquilidad.

Sin embargo, fuentes cercanas aseguran el ex jugador de balonmano podría utilizar información confidencial para presionar a su ex mujer. Conocedor de los secretos más oscuros de la Casa Real, Iñaki Urdangarin podría tener la intención de convertir su conocimiento en una herramienta para negociar no solo con Cristina, sino también con el entorno más cercano de los Borbón. Mientras tanto, esta escalada de tensión está cobrando factura en sus hijos, quienes se ven obligados a elegir entre el amor hacia sus padres y la lealtad hacia uno de ellos. El conflicto, lejos de resolverse, amenaza con destruir los lazos familiares y colocar a la infanta Cristina y a Iñaki Urdangarin en el centro de una tormenta mediática que parece no tener fin.