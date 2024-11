La infanta Cristina tiene firmado un convenio en Suiza que está convirtiendo a Iñaki Urdangarin en millonario

A principios de este año, la revista ¡Hola! publicó en exclusiva una de las noticias más esperadas: la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin habían firmado su divorcio. Después de más de un año de separación y una relación consolidada con su nueva pareja, Ainhoa Armentia, era un hombre libre. Tras un sinfín de especulaciones, se dio a conocer este paso vital en sus vidas. Sin embargo, no todo es como parecía y es que, sospechosamente, se habla de un acuerdo en Suiza que tiene mucho sentido. Esto viene a explicar la situación económica desahogada de Iñaki.

No es de extrañar que Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina decidieran manejar su separación con absoluta discreción. Según la citada revista, acudieron al encuentro sin sus hijos, solamente con el abogado que los representaba. El lugar establecido fue la notaría de Barcelona y esto sucedió semanas antes de que se diera a conocer la noticia oficial. Pero después de eso se han visto algunas cosas que despiertan curiosidad sobre el verdadero acuerdo de este divorcio, que parece distar mucho de lo que se dijo públicamente.

Informan que hubo otras condiciones y que el documento real se firmó en Suiza, donde Urdangarin es el beneficiado. El periodista Juan Luis Galiacho de El Cierre Digital verificó esta información y dio a entender que la compensación económica es grande.

Lo que cuesta el silencio de Iñaki Urdangarin, una cifra astronómica que le debe la infanta Cristina

En el acuerdo formal hecho en la Ciudad Condal, el exduque de Palma no recibe pago alguno ni pensión. Además, ambos estuvieron conformes con la solución para solventar los gastos de sus hijos. No obstante, la periodista y ‘youtuber’ Maica Vasco investigó más a fondo y descubrió que esta acta no es más que un artificio para calmar las aguas y ocultar la verdadera razón del convenio realizado en Suiza.

Primeramente, Vasco señaló que el divorcio se produjo mucho tiempo después de lo que debería. Aparentemente, las negociaciones eran intensas porque Iñaki exigía un pago por guardar silencio y por todos los años que perdió en la cárcel. El hecho que motivó un cambio fueron las revelaciones de Jaime del Burgo, que pusieron en jaque a la Casa Real y demostraron que las presuntas verdades pueden ser devastadoras para una institución que está prácticamente claudicando. No es conveniente que se sepan las cosas que él conoce de primera mano y ha visto.

El arreglo pudo haber sido, como dijo la comunicadora, una suma inicial de 2 millones de euros. Al que se suman otros pagos de entre 25.000 y 50.000 euros al mes, esta sería una compensación de por vida. El encargado de asumir esta partida de gastos es Juan Carlos I y, una vez este fallezca, su hija tendrá una herencia que le permitirá seguir haciendo frente a la compensación.

Otro aspecto que destaca Maica Vasco es que Iñaki Urdangarin recibe un subsidio por excarcelación que rondaría los 460 euros mensuales, una cantidad insuficiente y que no justifica el ritmo de vida que se da en estos momentos el ex de la infanta Cristina.