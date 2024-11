La infanta Cristina tiene un chivato en la familia que le cuenta intimidades de Ainhoa Armentia

El amor entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia sigue enfrentando una resistencia feroz dentro de su entorno familiar. Aunque el divorcio con la infanta Cristina ya es un hecho consumado, las heridas abiertas y los vínculos afectivos del pasado continúan marcando cada paso de esta nueva etapa en la vida del ex duque de Palma.

Sin embargo, un inesperado “aliado” de la infanta ha salido a la luz: Claire Liebaert, la madre de Iñaki, quien se ha convertido en su confidente y principal fuente de información sobre los entresijos de la relación de su hijo con la abogada vasca. Según fuentes cercanas, Claire no soporta a Ainhoa y no ha dudado en contarle a Cristina todo lo que sucede en el día a día de la pareja, desde discusiones hasta sus planes más íntimos.

El doble juego de Claire Liebaert: Proteger a Cristina y desestabilizar a Ainhoa Armentia

Para Claire, la infanta Cristina sigue siendo como una hija, mucho más cercana a ella que su propio hijo Iñaki. Esta conexión ha hecho que la madre del exjugador de balonmano se convierta en una especie de “chivato familiar”. A pesar de haber conocido a Ainhoa en persona, Claire no ha desarrollado simpatía alguna por la abogada, y, según allegados, la tolera únicamente porque no tiene otra opción.

La ruptura de Iñaki y Cristina dejó una cicatriz profunda en la matriarca de los Urdangarin, quien se sintió traicionada cuando su hijo decidió dar este giro radical a su vida. Desde entonces, Claire ha mantenido viva su alianza con Cristina, informándole de todo lo que acontece en la relación entre Iñaki y Ainhoa. Al parecer, su objetivo es claro: generar tensión para que su hijo termine rompiendo con la abogada.

La tensa relación entre Ainhoa Armentia ​​y la madre de Iñaki Urdangarin sale a la luz

Por su parte, Ainhoa Armentia se mantiene al margen de los escándalos públicos, pero no ha podido evitar los comentarios ácidos de la madre de Iñaki. Fuentes cercanas aseguran que Armentia considera a Claire una persona clasista y manipuladora, que no solo intenta sabotear su relación con Iñaki, sino que además mantiene una relación casi maternal con Cristina, alimentando un conflicto constante. Mientras tanto, Claire parece haber encontrado en su conexión con la infanta Cristina una forma de mostrar su descontento con la nueva pareja de su hijo. Juntas han compartido momentos recientes, como asistir a partidos de Pablo Urdangarin, donde la madre del ex duque de Palma se mostró feliz y relajada en compañía de su “exnuera favorita”.

Con una boda en el horizonte y la intención de normalizar su relación con los hijos de Iñaki Urdangarin, Ainhoa Armentia tiene un desafío colosal: superar la influencia de una suegra que no está dispuesta a aceptarla y que, además, juega en el equipo contrario. La pregunta que queda es cuánto tiempo podrá soportar Ainhoa este entorno hostil antes de que la situación termine por fracturar lo que parecía un amor sólido. En este triángulo de intereses, donde las emociones y las estrategias se entrecruzan, la única certeza es que la infanta Cristina sigue teniendo la última palabra gracias a su inesperado “espía” dentro de la familia Urdangarin.