La infanta Cristina traslada a sus hijos que el último parte médico incrementa la gravedad

La infanta Cristina, al igual que sus hermanos Felipe y Elena, se encuentra atravesando un periodo de gran preocupación y tristeza debido al delicado estado de salud que estaría enfrentado su madre, la reina Sofía. La preocupación por su bienestar ha conmocionado a toda la familia real y la infanta no ha dudado en avisar a sus hijos de la gravedad de la situación.

Este año ha sido especialmente complicado en términos de salud para la familia real. En abril, la emérita tuvo que ser hospitalizada por una infección urinaria, después enfrentó una enfermedad respiratoria que la dejó fuera de actividad durante varias semanas. Las noticias más recientes mencionan supuestos episodios de desmayos en los pasillos del palacio, y su comprometido estado emocional por la salud de su hermana Irene, estos han sido episodio que mantienen vela a su familia, especialmente a sus hijos quienes se preparan para el peor de los desenlaces.

La reina no quiere comer

Así lo ha revelado Pilar Eyre en la revista Lecturas, “Me han contado que la reina Sofía no duerme ni come y llora mucho”. La reina Sofía no solo estaría enfrentado problemas de salud física, posiblemente esté viviendo un cuadro de depresión producto de toda la presión emocional que vive últimamente.

Esta complicada situación ha sido notificada a sus hijas. Cristina, según se rumorea, ha decidió prevenir a sus hijos ante la gravedad de las circunstancias y les ha hecho un llamado para estar más cerca de su abuela, quizás aprovechen las fechas para pasar unos días junto a Sofía.

Sofía podría irse a Grecia

Su prioridad actualmente, según algunas fuentes es su hermana, Irene de Grecia. Su salud está muy delicada, el alzheimer no da tregua y la reina quiere estar cerca de ella. Ya se ha hablado de la promesa de pasar sus últimos días juntas en Grecia y de la posibilidad de que, ante el estado de salud de ambas, pronto llegue el momento en que la emérita abandone España junto a Irene.

Por otro lado, también se habla de que la reina ha estado bastante al pendiente y cerca de su prima Tatiana quien está actualmente en silla de ruedas con un estado de salud bastante comprometido también. Tanto Irene como Tatiana han sido un sostén en la vida de la emérita y esta no quiere dejarlas solas en estos duros momentos, anteponiéndolas, incluso, a su salud que también requiere cuidados.

Pero es que la relación entre la reina Sofía, su hermana Irene y su prima Tatiana siempre fue excepcional, Eyre asegura que ellas lo dejaron todo por estar para Sofía, y es ahora ella quien está dispuesta a hacer lo mismo por ellas. Lo que podría concluir con la ida definitiva de la emérita a su país natal. El tiempo revelará la decisión que Sofía tome, pero también se ha dicho que, Felipe y Letizia estarían presionándola para que abandoné Zarzuela y se dedique a descansar y a estar tranquila el tiempo que le quedé, lo que podría acelerar su partida.