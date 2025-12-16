La infanta Elena, contra Letizia, viene por Nochebuena, estarán en Zarzuela

La Nochebuena en Zarzuela volverá a reunir a varios miembros de la familia real, pero no será una celebración convencional. La infanta Elena tiene previsto estar en Palacio durante las fiestas, aunque el ambiente estará marcado por una clara separación de planes respecto a los Reyes. Desde hace tiempo es evidente que las relaciones dentro de la familia no atraviesan su momento más cercano, y esta Navidad vuelve a reflejarlo.

Elena llegará acompañada de sus hijos, Victoria Federica y Froilán. La presencia de este último no pasa desapercibida, ya que su vida lejos de España había reducido sus apariciones en celebraciones familiares. Para la infanta, esta Nochebuena supone una oportunidad de volver a ejercer de madre en un entorno familiar y de compartir fechas señaladas con la reina Sofía, con quien mantiene una relación especialmente estrecha.

Sin embargo, la celebración no será completamente conjunta. Felipe VI y la reina Letizia han optado por un formato más reservado, centrado en sus hijas y en una dinámica familiar muy controlada. Aunque todos estarán en Zarzuela, las distancias personales se mantendrán, reflejando una convivencia marcada más por la corrección institucional que por la cercanía emocional.

Cenas separadas y un mensaje que no pasa desapercibido

Uno de los detalles más comentados es que la infanta Elena y sus hijos no compartirán la cena de Nochebuena con Felipe y Letizia. La celebración se organizará por separado, una decisión que vuelve a poner de relieve las diferencias existentes. Mientras los Reyes celebrarán la velada en un entorno más íntimo, Elena cenará junto a la reina Sofía, reforzando esa imagen de dos núcleos familiares diferenciados dentro del mismo recinto.

Este gesto, aunque discreto, tiene una fuerte carga simbólica. La infanta Elena nunca ha ocultado su visión más tradicional de la monarquía, muy alineada con la figura de su padre y con la manera en la que se entendía la institución en el pasado. Letizia, en cambio, ha impulsado un modelo más moderno, hermético y orientado a proteger la imagen pública del núcleo más directo de la Corona. Dos formas de entender la familia y la institución que chocan desde hace años.

La presencia de Froilán y Victoria Federica añade un matiz especial a la noche. Ambos representan una rama de la familia más mediática y menos controlada, algo que siempre ha generado incomodidad en el entorno de los Reyes. Aun así, Zarzuela será el punto de encuentro, aunque no de unión plena.