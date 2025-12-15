La infanta Elena tiene un piso alquilado en el que se esconde Froilán

La vida de los Borbón más jóvenes sigue despertando interés, especialmente cuando se trata de sus movimientos lejos del foco oficial. En este contexto, ha salido a la luz la existencia de un apartamento en Madrid alquilado por la infanta Elena que cumple una función muy concreta: ofrecer discreción y autonomía a sus hijos cuando están en la capital. Un lugar que, con el tiempo, ha terminado siendo utilizado también por Froilán durante sus visitas a España.

Lejos de palacios y residencias oficiales, este piso representa una forma de vida mucho más anónima, algo que tanto Victoria Federica como su hermano parecen valorar especialmente.

Un refugio discreto en pleno barrio de Salamanca

El apartamento se encuentra en la calle Serrano, una de las zonas más exclusivas de Madrid, pero también lo suficientemente transitada como para pasar desapercibido. Se trata de un estudio de dimensiones reducidas, pensado para hacer vida independiente sin llamar la atención. La infanta Elena lo habría alquilado inicialmente para que su hija, Victoria Federica, tuviera su propio espacio en la capital, alejada del control constante y con mayor libertad de movimientos.

Con el tiempo, ese mismo piso se ha convertido en un lugar habitual también para Froilán. El joven, que reside gran parte del año en Abu Dabi desde principios de 2023, se instala allí cuando viaja a Madrid. Según fuentes, en ese entorno puede moverse con mayor tranquilidad, sin escoltas visibles ni la presión mediática que suele acompañarlo en otros contextos.

Independencia, privacidad y cierta polémica

El uso compartido del apartamento no ha pasado desapercibido. Para algunos, se trata simplemente de una madre facilitando a sus hijos un espacio donde puedan llevar una vida más normal. Un lugar donde entrar y salir sin ser observados, quedar con amigos o descansar sin exponerse. Para otros, sin embargo, el asunto genera debate, especialmente por el papel activo de la infanta Elena en financiar este tipo de soluciones.

Durante una de sus últimas visitas a Madrid, Froilán fue visto junto a su madre y su hermana en un acto benéfico taurino en el Palacio de Vistalegre. Tras el evento, llamó la atención su actitud cautelosa al desplazarse por la ciudad, intentando evitar cámaras y curiosos. Aunque en ocasiones se le ha relacionado con distintos domicilios privados, el piso de Serrano sigue siendo su base más estable cuando está en España.