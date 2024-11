La infanta Elena echó a Victoria Federica de casa después de una discusión con consecuencias en la familia

La familia real española vuelve a protagonizar titulares explosivos, y esta vez los reflectores apuntan a la hija de la infanta Elena, Victoria Federica. La joven, conocida por su carácter indomable y su gusto por la vida nocturna, habría sido expulsada de casa por su propia madre después de una intensa discusión. ¿Qué llevó a Elena a tomar esta drástica decisión? Fuentes cercanas a la familia aseguran que la tensión entre madre e hija alcanzó un punto insostenible, poniendo de manifiesto las profundas diferencias que las separan.

Desde su infancia, tanto Froilán como Victoria Federica se han destacado como los "nietos rebeldes" de los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía. Mientras Froilán ha sido objeto de críticas por su comportamiento impulsivo y sus constantes apariciones en títulos poco favorables, Victoria Federica ha seguido un camino similar, aunque su rebeldía parece más sofisticada y orientada a la vida social. La escritora Nuria Tiburcio, en su libro Elena, la infanta castiza, señala que la conducta de los jóvenes tiene sus raíces en la separación de sus padres, la infanta Elena y Jaime de Marichalar.

La discusión final: Elena toma una decisión drástica

A pesar de que Victoria se mantuvo en un segundo plano durante su niñez, mostrando una personalidad reservada y tímida, al llegar a la adolescencia adoptó una actitud rebelde que generó conflictos constantes con su madre, quien también tiene un carácter fuerte y controlador. La tensión alcanzó un punto crítico cuando Victoria comenzó a ser vista con frecuencia disfrutando de la vida nocturna en las discotecas más exclusivas de Madrid, un comportamiento que parece contradecir los valores que su madre trató de inculcarle. Llegar a casa a altas horas de la madrugada y en estado de ebriedad se ha convertido en una rutina para la joven. No obstante, su madre no aprueba ni acepta estas acciones.

En una de las últimas discusiones, la infanta Elena habría reprochado duramente a su hija su estilo de vida "fuera de control", exigiéndole que dejara atrás su comportamiento “alocado” y adoptara una actitud más acorde con su posición. La respuesta de Victoria Federica no fue la esperada: se negó rotundamente a cambiar. Fue entonces cuando Elena, al no encontrar otra salida, optó por pedirle que abandonara la casa.

Una bienvenida agridulce en Zarzuela

Desde ese día, la joven se ha refugiado en el Palacio de la Zarzuela, donde su abuela, la reina Sofía, la acogió sin dudarlo. Sin embargo, el traslado de Victoria Federica a Zarzuela no fue del todo bien recibido por algunos miembros de la Familia Real. Su tío, el rey Felipe VI, ha mostrado su disposición a recibir a su sobrina, al considerar que la presencia de la joven podría ayudar a que la reina Sofía no se sienta sola. Sin embargo, para la reina Letizia, la situación es completamente diferente; no aprueba la idea de tener a Victoria viviendo en Zarzuela, pues teme que la joven continúe con su estilo de vida sin restricciones dentro de la residencia real. A pesar de esto, la hija de Elena ya se ha asentado en el Palacio. Aunque su relación con su madre no es del todo mala, suelen enfrentarse debido a sus personalidades contrastantes, por lo que es preferible que estén distanciadas en lugar de convivir bajo el mismo techo.