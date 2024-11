La infanta Elena frenó la relación cuando se enteró de que tonteaba con su madre, la reina Sofía

En el misterioso y complicado universo de la monarquía, el último escándalo envuelve a la infanta Elena y a la reina Sofía, quienes aparentemente comparten algo más que lazos familiares: el interés de un mismo hombre. Alfonso Díez, el viudo de la Duquesa de Alba, ha sido señalado por su habilidad para encantar a mujeres de edad madura, incluyendo a la propia reina Sofía y, sorprendentemente, también a su hija mayor.

Pilar Eyre, reconocida periodista de la prensa rosa, fue la primera en revelar los detalles de esta curiosa relación entre la emérita y Alfonso Díez, describiéndola como una “amistad especial”. Según Eyre, Sofía había encontrado en Alfonso un compañero que le devolvía la alegría que había perdido en su matrimonio con Juan Carlos I. “Llamadas, mensajes, cartas, regalitos, un par de encuentros a las afueras de Madrid”, afirmó la periodista, insinuando que Sofía y Alfonso se habían vuelto inseparables. Sin embargo, esta “amistad” no era tan reciente como parecía. Eyre y su colega Beatriz Cortázar señalan que el vínculo entre ellos comenzó mucho antes de la muerte de la Duquesa de Alba. En aquellos meses difíciles para Cayetana, el galante Alfonso habría descubierto en la reina Sofía una mujer a quien admirar. No obstante, quienes conocen su historial saben que Díez podría no haber tenido intenciones exclusivas con la reina.

La infanta Elena, otro objetivo en la mira de Alfonso Díez

En una sorprendente vuelta de tuerca, el interés de Alfonso Díez no se habría limitado solo a la reina emérita. Fuentes cercanas a la Familia Real aseguran que él intentó también acercarse a la infanta Elena, quien había cambiado de residencia a la lujosa Milla de Oro en Madrid, lugar donde tuvo sus primeros encuentros con el viudo de la Duquesa de Alba. Este cambio habría facilitado una relación más cercana entre ambos, y en poco tiempo, Alfonso habría puesto en marcha su táctica de seducción.

Sin embargo, los rumores de su relación con la reina Sofía llegaron a oídos de la infanta, lo que la llevó a tomar una decisión drástica. Dicen los allegados que Elena frenó en seco cualquier intento de acercamiento por parte de Alfonso al enterarse de que, en paralelo, mantenía una relación especial con su madre. La infanta, de carácter conservador y con profundos valores religiosos, no habría tolerado esta situación.

Un nuevo romance a la vista: Isabel Preysler en el radar del viudo de la Duquesa de Alba

Tras el rechazo de la hermana del rey Felipe VI, Alfonso Díez parece no haberse dado por vencido en sus esfuerzos por encontrar una nueva pareja entre la élite española. Recientemente, rumores han comenzado a vincularlo con Isabel Preysler. Las especulaciones surgieron después de que ambos coincidieran en un evento y pasaran la noche en el mismo hotel. Aunque llegaron por separado, las cámaras captaron su salida al día siguiente con apenas minutos de diferencia.

Este encuentro ha desatado todo tipo de especulaciones, alimentando las sospechas de que Alfonso Díez podría estar interesado en conquistar a otra icónica dama de la alta sociedad. Con su historial romántico y su habilidad para atraer a mujeres influyentes, Alfonso podría estar tras la próxima gran relación de la que todos hablarán en los próximos meses.