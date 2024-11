La infanta Elena recibe quejas continuadas de los vecinos por el comportamiento de Victoria Federica

La infanta Elena se enfrenta a una creciente controversia en su residencia, la finca de Niño Jesús en Madrid, donde los vecinos han expresado su descontento por el comportamiento de su hija, Victoria Federica. Según algunos portales, los residentes de la zona han presentado quejas continuadas sobre ruidos excesivos y fiestas en el domicilio familiar, lo que ha generado un ambiente de tensión en la comunidad. La situación ha llevado a algunos vecinos a solicitar la intervención de las autoridades locales para abordar lo que consideran una falta de respeto hacia la convivencia en el vecindario.

La fama de Victoria Federica no proviene solo de sus orígenes reales y su carrera de influencer, las polémicas sobre sus malos comportamientos la han puesto en el ojo del huracán público incontables veces. Mucho se ha dicho de la afinidad de la hija de Elena por las fiestas, y ahora las ha traslado a su casa lo que, ha generado múltiples denuncias por parte de sus vecinos, quienes se quejan no sólo de la joven sino también, de sus amistades.

Vecino no solo recurren a la policía por las fiestas

Según algunas fuentes en la web, los vecinos han tenido que llamar a la policía no solo por las grandes fiestas que la sobrina del rey hace en su casa, sino también porque las discusiones entre ella y su madre están pasadas de tono. Los gritos y portazos constantes son tan abrumadores que alteran el orden público del lugar y a la comunidad no le ha quedado más opción que recurrir a los entes de seguridad.

Según rumores, los problemas entre madre e hija se han acrecentado últimamente porque Elena parece no estar de acuerdo con el estilo de vida de su hija, La fama, las fiestas, los excesos y las amistades de Victoria Federica no son del agrado de su madre ni están en sintonía con los valores que la infanta ha tratado de inculcar a sus hijos. Además de que, cada polémica que se desata a causa de la influencer o sus hermanos es seguida de cerca por Casa Real, que no duda en llamar la atención de la infanta para que contenga a sus hijos. Zarzuela lleva tiempo tomando medidas para mantenerse bajo perfil, y estas actitudes, que además han incluido a la policía, están fuera del contexto reservado que la realeza desea.

La mala fama de Victoria no sólo se debe a las fiestas

Las críticas hacia Victoria Federica abundan en los distintos medios donde su nombre ocupa los titulares. Además de la fama de descontrol en la vida nocturna que ha decidió llevar en los últimos tiempos, sus malos comportamientos con los medio y personas en público le han hizo pintando una muy mala imagen.

Pese a haberse criado entre las elites, la buena educación no parece ser una característica que la defina. El año pasado abarroto los medios porque hizo entrar en pánico a una fotógrafa debido a su maltrato. Javier Esdo, un modelo malagueño que presenció este altercado comentó en sus redes que la actitud de Victoria fue un "Aire de desprecio y de superioridad" frente a la reportera que era "súper simpática". Este es solo un testimonio de tanto que abunda sobre el trato de Victoria Federica para con el resto del mundo y que le han ido tejiendo una fama de soberbia y mal educada que hasta ahora no logra quitarse de encima, sumado, claramente, a las constantes denuncias en su vecindario por las escandalosas fiestas y las peleas con su madre.