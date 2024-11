La infanta Elena se desplazó hasta Zarzuela para pedir perdón

Victoria Federica ha estado, al igual que el resto del mundo, pendiente de los estragos causados por la DANA en la comunidad valenciana y no tardó en publicar en sus redes un mensaje en apoyo a su tío, monarca de España. No obstante, más allá de ayudar a la situación, la hija de la infanta Elena sembró una polémica que escaló rápidamente al hacer fuertes declaraciones sobre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Momentos tensos se vivieron el pasado domingo luego de que la reina Letizia y su esposo llegaron a Paiporta, el municipio más afectado por el trágico evento climático, una iniciativa que generó controversias por el manejo tan ineficiente de los desafortunados eventos. A su llegada, ambos fueron recibidos entre abucheos, gritos e incluso les lanzaron barro.

“El rey, que no tiene poder ejecutivo, es el que da la cara; Pedro Sánchez, que lo tiene, huye. Así es como se resume todo: un rey que sufre por su pueblo y un presidente que lo desprecia”, publicó Victoria Federica en Instagram, donde posee más de 300.000 seguidores, en apoyo tras las críticas que su tío ha estado recibiendo. Gracias al acto de rebeldía por parte de la joven, su madre se trasladó al Palacio de la Zarzuela para pedir disculpas por las imprudencias de su hija.

Vecinos de Valencia enardecidos en el momento que Felipe VI quiso hablar con ellos

Mientras los monarcas realizaban el respectivo recorrido, tres escoltas reales resultaron heridos luego de que las personas comenzaran a lanzarles piedras; trascendió que dos de ellos requirieron puntos de sutura. Debido a la gravedad del asunto, el Servicio de Información de la Guardia Civil inició una investigación para encontrar a los responsables implicados en los disturbios.

Letizia, que hasta el último momento intentó mantener la entereza, estalló en lágrimas al caer en cuenta del nivel de destrucción que había por todos lados, mientras su esposo tranquilizaba y a la vez escuchaba a los vecinos para atender sus necesidades, mostrando la mayor empatía posible en ese duro momento.

Una declaración que sorprendió a los medios internacionales

Victoria dejó boquiabiertos tanto a la prensa nacional como a la internacional, y a los miembros de la Familia Real, dado que la hija de Elena siempre fue muy precavida a la hora de hablar sobre su círculo familiar. Sin embargo, esta ocasión lo ameritaba, ya que nunca antes se había visto algo de tal magnitud.

Por su parte, la periodista y escritora Pilar Eyre comentó: “En todos los años que llevo ejerciendo mi profesión, jamás he visto que la vida de un rey estuviera amenazada. Hubiera podido pasar cualquier cosa; no he visto jamás a un rey cuerpo a cuerpo, con gente indignada, con gente que insulta, que amenaza. Me he quedado delante de las imágenes boquiabierta”.

A pesar de las indicaciones y protocolos de seguridad, Felipe VI se mantuvo inamovible ante los gestos de rechazo y los gritos que los animaban a irse del lugar, mientras que algunas vecinas le afirmaban a la reina consorte que no todos opinaban lo mismo sobre ellos, sino que admiraban que estuvieran presentes, arrojando una luz sobre tanta oscuridad y desastre.