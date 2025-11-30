La infanta Sofía degradada por su abuelo que sólo tiene ojos para Leonor

En los últimos meses, la relación entre el rey emérito Juan Carlos I y sus nietas ha vuelto a colocar bajo la lupa la dinámica interna de la familia real. Aunque siempre ha sido evidente la conexión especial que mantiene con la princesa Leonor, heredera directa de la Corona y figura central del futuro institucional del país, ahora más voces señalan que la infanta Sofía estaría quedando relegada a un segundo plano.

Según quienes conocen de cerca los encuentros familiares, el abuelo muestra un entusiasmo particular cada vez que tiene la oportunidad de ver a Leonor. Pregunta por sus estudios militares, por sus logros, por su futura responsabilidad como reina. La joven princesa es, para él, el símbolo de una continuidad que considera esencial. En cambio, la interacción con Sofía parece mucho más distante y limitada. No es que no la aprecie, sino que, como señalan quienes han sido testigos, simplemente no parece dedicarle la misma atención ni el mismo afecto explícito.

Este trato diferencial se hace más evidente a medida que ambas hermanas crecen y sus roles dentro de la institución se definen. Leonor es el presente y el futuro, mientras que Sofía queda encasillada en un papel secundario que, aunque importante a nivel familiar y representativo, no despierta el mismo interés mediático ni institucional.

Sofía, entre la discreción y la invisibilidad

Pese a todo, la infanta Sofía ha demostrado siempre una actitud serena, cercana y tremendamente madura. Su presencia pública es discreta, pero no por ello menos valiosa. Ha acompañado a su hermana en momentos clave y ha mostrado un comportamiento impecable en cada acto oficial. Aun así, la percepción de quedar a la sombra de Leonor se hace inevitable cuando incluso dentro de su propio entorno familiar la balanza parece inclinarse claramente hacia la futura reina.

Las comparaciones, por desgracia, no solo surgen entre los ciudadanos o la prensa, sino también en los gestos visibles dentro de la familia. Cuando el emérito pregunta por ver a Leonor y deja a Sofía en un segundo plano, alimenta una sensación de desigualdad que afecta tanto a la imagen pública como al equilibrio afectivo.

Aun así, quienes conocen a Sofía aseguran que posee una sensibilidad especial, un carácter empático y un sentido de responsabilidad que la convierten en una figura imprescindible, aunque menos reconocida. Y quizá, con el tiempo, la historia acabe dándole un espacio propio y merecido más allá de cualquier sombra.