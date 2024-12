La infanta Sofía ha pedido perdón a su padre y promete que no volverá a suceder

La Infanta Sofía ha estado envuelta en muchas circunstancias complejas producto del escándalo que ha generado su supuesto mal rendimiento académico y mal comportamiento en Galicia. Esto parece haberla mantenido envuelta en una burbuja que la alejo de la dura situación que enfrenta la familia real producto del delicado estado de salud de su abuela, la reina Sofía.

Según algunos portales, su padre Felipe le ha hecho un llamado de atención por su falta de consideración hacia su abuela y Sofía, con buena actitud le ha pedido perdón y ha prometido que se esforzará por estar más presente en la vida de su abuela.

La abuela favorita

Según se rumorea, para Sofía y Leonor la abuela favorita es Paloma Rocasolano, la madre de Letizia. Esto parece estarle incomodando a Felipe, sobre todo ahora que suma madre, Sofía, esta delicada de salud y es necesario que toda la familia centre sus esfuerzos en ella para acompañarla en un momento en que, no solo está mal físicamente, sino que sus emociones también se encuentran desequilibradas.

Felipe habría hecho énfasis en la necesidad de pasar las fechas navideñas en Zarzuela, compartir como familia con la emérita y darle toda la compañía y amor posible, en un momento en el que podrían estar esperando el peor de los desenlaces. Por esto, es probable que la princesa Leonor y la infanta Sofía pasen las navidades en el palacio. No serían las únicas, ya se ha dicho que, la infanta Cristina ha hecho el mismo llamado a sus hijos.

Las cosas en Zarzuela no están bien

No solo es Sofía quien preocupa a la familia. Irene de Grecia, su hermana, también está bastante delicada. Su enfermedad avanza rápidamente, y hay un equipo médico las 24 horas del día en el palacio no solo para atender a la emérita, sino también a la tía Pecu. La tensión ante esta situación ha aumentado en Casa Real, y el rey Felipe quiere que todos se avoquen en estas fechas a los miembros de familia que más lo necesitan. Su madre, no está comiendo, según lo asegura Pilar Eyre, la reina está muy mal, no duerme y llora muchísimo. Reforzar los vínculos familiares serian una oportunidad de superar la crisis con el amor y compañía de sus seres queridos.

En este contexto, la infanta Sofía ha manifestado que entiende la preocupación de su padre y que está dispuesta a poner en práctica un cambio de actitud. La joven se ha prometido involucrarse más en la vida de su abuela, contribuyendo no solo a su bienestar emocional, sino también a fomentar un ambiente familiar cálido y amoroso durante estas fiestas

La Navidad se presenta como un momento propicio para estrechar la relación con su abuela. Sofía habría expresado su deseo de pasar estas fiestas junto Sofía lo que también incluye la presencia de su hermana Leonor. La familia real ha mantenido diversas tradiciones navideñas que les permiten disfrutar del tiempo en conjunto, y este año más que nunca, la cercanía y la unión familiar son vitales.