La infanta Sofía no es feliz en Lisboa

La infanta Sofía ha comenzado una nueva etapa en su vida. La benjamina de la familia real ha iniciado sus estudios universitarios en Lisboa, en la Forward College. Eligió este centro porque le recuerda a su experiencia en Gales. Allí cursó el bachillerato internacional y disfrutó de un modelo de enseñanza muy dinámico. La universidad en Lisboa le ofrece algo similar: la posibilidad de estudiar en distintos lugares cada año, cambiando de sede y conociendo nuevas culturas.

La infanta Sofía ha elegido la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Sigue así los pasos de sus tías Elena y Cristina, que también se formaron en áreas parecidas. Su futuro rol en la corona será más activo, trabajando junto a su hermana Leonor. Sin embargo, la joven tendrá ventajas importantes. Podrá vivir fuera de Zarzuela, disponer de su propia casa, elegir con quién compartirla y hasta desarrollar su carrera profesional. Todo pensado para que se sienta independiente y realizada.

La añoranza de Gales

A pesar de estas oportunidades, según apuntan las últimas informaciones, Sofía no es completamente feliz en Lisboa. Su experiencia en Gales fue muy distinta. Allí disfrutó de mayor libertad y se sintió menos controlada por las estrictas normas de la familia real. Se hizo grandes amigos, sobre todo de Madrid, gracias a que muchas familias influyentes enviaron a sus hijos al internado donde estudió. La joven se adaptó muy bien a ese entorno, hasta el punto de tener influencia sobre el menú y la organización de su día a día.

En Lisboa, la vida es distinta. Aunque disfruta de la independencia y la posibilidad de construir su propio camino, extraña la familiaridad de Gales. Echando la vista atrás, recuerda la sensación de libertad y diversión que tuvo allí. Sofía siempre ha mostrado un carácter independiente, y aunque valora lo que Lisboa le ofrece, su corazón sigue ligado a los recuerdos de su adolescencia en el internado galés. A pesar de las nuevas oportunidades que Lisboa le ofrece, Sofía sigue añorando esa sensación de libertad y cercanía que vivió en Gales, buscando un equilibrio entre independencia y las responsabilidades que conlleva su papel en la familia real.