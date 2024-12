La infanta Sofía no quería ni comer, mal de amores

La infanta Sofía dejó España para estudiar en el prestigioso UWC Atlantic College en Gales, y con esta decisión también dejó una vida atrás que incluyó a su primer amor. A sus 17 años, Sofía se encuentra en una etapa de cambios y aprendizajes profundos y este capítulo de su vida trajo consigo momentos difíciles, especialmente en el ámbito sentimental.

Antes de partir a Gales, Sofía mantenía una relación especial con un joven de Madrid. Este primer amor, que comenzó en el colegio Santa María de los Rosales, fue un vínculo importante en la adolescencia de la joven royal. No obstante, la distancia y el cambio de entorno que Gales llevaron su relación al fin.

Letizia tuvo que intervenir, Sofía estaba deprimida

Este rompimiento, aunque se dice que fue decisión de la infanta, habría causa un estado emocional en ella que la llevó a perder el apetito, no comía y parecía estar muy triste. Letizia no dudo en viajar hasta Gales para estar con su hija en medio de esta difícil situación. Esto pudo ser ocasionado no solo por el fin de su noviazgo, sino también por todos los cambios que estaba enfrentando y estar lejos de su familia. Además, hay quienes señalan que el joven la dejó por otra y esto fue demasiado para la hija de Felipe.

En el amor y la compañía de su madre, la infanta pudo pasar página en este capítulo de su vida, siguió adelante y se adaptó muy bien a su nueva vida, con más fuerzas y un aprendizaje de lo vivido. Actualmente, se ha sabido que la infanta Sofía está bien y supero este declive emocional. Aunque la experiencia de su primer amor fue un desafío, ha aprendido valiosas lecciones sobre el amor, la pérdida y la importancia del apoyo familiar.

La vida sentimental de la infanta al día de hoy

Recientemente, la Infanta Sofía ha oficializado su nueva relación ante los reyes de España, un paso que ha despertado el interés de la alta sociedad. Ha estado saliendo con su nueva pareja durante ocho meses, manteniendo un perfil bajo, lo que ha hecho que esta revelación sea aún más significativa. La hermana de Leonor con esto demuestra su madurez y deseo de ser independiente. Esta relación ha emocionado a sus padres y amigos cercanos, quienes ven en ella una creciente autonomía.

Mientras estudiaba en el enigmático UWC Atlantic College, Sofía no solo se ha enfocado en su educación, sino también ha vivido nuevas experiencias que la han ayudado a forjar su identidad. Después de aquel duro momento emocional por el cese de su relación con su primer amor, esta parece ser una etapa más madura de su vida.

Su relación con el joven, cuyos detalles todavía se mantienen en secreto, representa una nueva etapa en la vida de la infanta Sofía. A medida que se aproxima el nuevo año académico, la Infanta Sofía se prepara para equilibrar su vida romántica con los desafíos familiares y académicos que enfrenta.