La infanta Sofía se escapa del internado de Gales para ir de fiesta a Londres

En los últimos meses, la infanta Sofía ha estado en el centro de la atención mediática. Su protagonismo comenzó a finales del año pasado, cuando regresó a España para pasar las vacaciones navideñas y, además, tuvo su primera participación en solitario en un acto oficial: la entrega de unos premios de fotografía. Su desempeño en el evento fue muy bien recibido y, en general, la prensa la evaluó de manera positiva. Con ella y la princesa Leonor, parece que el futuro de la monarquía está bien asegurado.

Siguiendo los pasos de su hermana mayor, la infanta Sofía decidió estudiar en el prestigioso internado de Gales. Leonor le habló muy bien sobre su experiencia allí, lo que despertó el interés de Sofía por vivir esa etapa educativa en el extranjero. Esta ha sido su primera oportunidad de disfrutar de un ambiente más anónimo, lejos del foco público y con una mayor independencia. Los reyes Felipe VI y Letizia han procurado que ambas hijas reciban una educación equitativa, evitando diferencias significativas en sus oportunidades. Sin embargo, inevitablemente habrá contrastes en sus trayectorias futuras.

El próximo mes de mayo marcará el final del bachillerato internacional de Sofía, permitiéndole acceder a la universidad sin necesidad de presentar pruebas de ingreso. A diferencia de su hermana, no deberá someterse a la formación militar, sino que podrá ingresar directamente a la universidad pública en Madrid. Además, no está limitada a estudiar Derecho, como tradicionalmente se espera de los herederos de la corona, sino que tendrá la libertad de elegir cualquier carrera que le interese. Otra gran diferencia es que no estará obligada a vivir en el Palacio de la Zarzuela, pudiendo optar por una residencia propia en la capital. En términos personales, su vida también será más flexible, ya que no habrá cuestionamientos sobre con quién decida compartir su vida, sea hombre o mujer. En general, su camino parece menos complicado que el de Leonor.

La infanta Sofía recibe amonestaciones por dormirse y por fiestas

En cuanto a su personalidad, la infanta Sofía ha mostrado algunas diferencias notables respecto a su hermana. Aunque su actitud en actos oficiales ha sido impecable, en el ámbito académico su rendimiento ha sido más bajo en comparación con Leonor. Se dice que ha heredado algunos rasgos del rey Felipe VI, como una tendencia a distraerse con facilidad y cierta dificultad con las asignaturas relacionadas con los números. A veces, incluso, ha tenido problemas con la puntualidad y ha llegado tarde a clase, lo que le ha valido algunas advertencias.

Durante su estancia en Gales, Sofía ha logrado hacer un sólido grupo de amigos, en su mayoría españoles, debido a que muchas familias con recursos han optado por enviar a sus hijos a este prestigioso internado, especialmente después de la etapa de Leonor allí. Además, parece que ha conocido a alguien especial, aunque la relación se ha mantenido en un plano informal. También ha disfrutado de la vida social, asistiendo a fiestas los fines de semana en un pueblo cercano, donde es común que los jóvenes compren bebidas alcohólicas y organicen reuniones.

Sin duda, su regreso a Madrid traerá consigo nuevas historias y desafíos, y los reyes estarán atentos a cómo manejar su reinserción en el ojo público.