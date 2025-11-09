La novia de de Juan Urdangarin es la heredera de una de las familias más ricas de la India

Juan Urdangarin siempre ha sido el más reservado de los nietos del rey Juan Carlos. Mientras su hermano Pablo acapara focos y titulares, él ha preferido mantener un perfil bajo. Pero ahora su vida sentimental ha salido a la luz. A sus 26 años, el primogénito de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin está enamorado. Su pareja se llama Sophia Khan, una joven canadiense de ascendencia india que ha conquistado su corazón.

La revista ¡Hola! ha publicado las primeras imágenes de la pareja paseando por Londres, donde ambos viven y trabajan. En las fotos se les ve relajados, sonrientes y muy cómplices. Juan mide casi dos metros y su novia, de cabello oscuro y larga melena, luce un estilo sencillo pero elegante. No es una desconocida en los círculos de élite: su familia está vinculada a una de las mayores fortunas de la India, aunque ella nació y creció en Canadá.

Sophia tiene 25 años y estudió Desarrollo y Gestión Sostenible en la Universidad de St. Andrews, la misma en la que se conocieron el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Tras terminar sus estudios, se mudó a Londres para trabajar como teams executive en la E1 Series, una competición de lanchas eléctricas creada por Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar. Curiosamente, allí también trabaja Juan, y fue precisamente en ese entorno profesional donde surgió el flechazo.

👑🇪🇦 Juan Urdangarin fue visto besando y abrazando a su novia por las calles de Londres. Según la revista ¡Hola!, llevan saliendo algo menos de un año. pic.twitter.com/4Kk0CsBu2h — Cotilleos Realeza (@cotilleorealeza) November 3, 2025

La heredera que comparte los valores de Juan

Más allá de su origen privilegiado, Sophia Khan destaca por su carácter solidario y su pasión por el bienestar físico. En su perfil de LinkedIn presume de su experiencia en voluntariado y de su interés por la sostenibilidad. Incluso pasó parte del verano en Indonesia formándose como instructora de pilates, una afición que comparte con su pareja.

Los amigos de la pareja aseguran que su relación es estable y que ambos disfrutan de una vida tranquila y muy alejada del ruido mediático. Aunque ni Juan ni su familia han hecho declaraciones, fuentes cercanas confirman que la infanta Cristina ya conoce a Sophia y que la relación está más que consolidada. De momento, el nieto del rey Juan Carlos parece haber encontrado un equilibrio perfecto entre su vida profesional y personal. Y, sobre todo, el amor en una joven que combina elegancia, discreción y una historia familiar digna de un cuento moderno.